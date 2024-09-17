Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Terlilit Hutang, Dua Pemuda di Medan Nekat Jadi Kurir 20 Kg Sabu

Wahyudi Aulia Siregar , Jurnalis-Selasa, 17 September 2024 |19:09 WIB
Terlilit Hutang, Dua Pemuda di Medan Nekat Jadi Kurir 20 Kg Sabu
Dua pemuda ditangkap jadi kurir sabu (foto: Okezone/Wahyudi)
A
A
A

MEDAN - Polisi menangkap dua orang pelaku tindak pidana narkotika dari wilayah Kesawan, Kota Medan, Sumatera Utara, pada Selasa dini hari tadi. Keduanya adalah HJ dan C. 

Dari penindakan itu, sebanyak 20 kilogram narkoba jenis sabu-sabu berhasil disita. Polisi juga terpaksa menembak kedua pelaku, karena melawan dan mencoba melarikan diri saat akan ditangkap. 

Kepala Humas Polda Sumatra Utara, Kombes Hadi Wahyudi mengatakan, penindakan ini berhasil dilakukan  setelah Polisi menindaklanjuti informasi dari masyarakat yang menyebut adanya peredaran dan transaksi narkoba di kawasan Kesawan, Medan. Setelah ditelusuri, Polisi berhasil mengidentifikasi dan menangkap pelaku. 

"Tadi sekitar pukul 01.00 WIB dini hari kita lakukan penangkapan dengan barang bukti 20 kilogram sabu. Kedua pelaku terpaksa ditembak di bagian kaki karena melakukan perlawanan," kata Kombes Hadi. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Polda Sumut Sabu Narkoba
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/338/3191928//tigran-K3Zd_large.jpg
Suami Selebgram DF yang Ingin Edarkan Narkoba di DWP Serahkan Diri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/340/3191895//penangkapan_kurir_narkoba-rMoj_large.jpg
Aksi Kejar-kejaran dengan Kurir Narkoba, Polisi Sita 2,7 Kg Sabu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/337/3191303//dwp_bali_bareskrim_tangkap_17_orang_termasuk_wna_terkait_kasus_narkoba-7u4J_large.jpg
Polisi Ungkap 6 Sindikat Besar Incar DWP Bali untuk Edarkan Narkoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/337/3191297//dwp_bali_bareskrim_tangkap_17_orang_termasuk_wna_terkait_kasus_narkoba-KN0i_large.jpg
Polri Sita Narkoba Senilai Rp60,5 Miliar Jelang DWP di Bali, Begini Penampakannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/338/3191262//polda_metro_jaya_ungkap_kasus_narkoba-qOvM_large.jpg
Polda Metro Ungkap 1.517 Kasus Narkoba Selama 3 Bulan, 387 Kg Narkoba Disita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/340/3191106//polsek_mbg_mandailing_natal_dibakar_massa-mvuG_large.jpg
Polsek MBG Sumut Dibakar Massa Diduga Akibat Lepaskan Pengedar Narkoba
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement