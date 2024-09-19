Tersangka Pembunuh Gadis Penjual Gorengan Dibawa ke Polres Usai Ditangkap

JAKARTA - Indra Septriaman (26) yang merupakan tersangka pembunuhan gadis penjual gorengan, Nia Kurnia Sari (NKS) (18), di Padang Pariaman, Sumatera Barat (Sumbar), telah ditangkap oleh aparat kepolisian.

Usai ditangkap, tersangka langsung dibawa ke Polres Padang Pariaman untuk dilakukan pemeriksaan lebih intensif. Polisi juga akan merilis lengkap terkait dengan penangkapan tersebut.

"Tersangka dalam perjalanan menuju Polres," kata Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisol Amir kepada awak media, Kamis (19/9/2024).

Aksi pelaku IS diketahui ketika seorang gadis penjual gorengan, NKS, ditemukan tewas terkubur di daerah Guguk, Kayu Tanam, pada Minggu 8 September 2024. Korban ditemukan dalam kondisi mengenaskan, dengan tangan terikat dan tanpa busana.