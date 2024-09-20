Angela Tanoesoedibjo Silaturahmi dengan Kader dan Pengurus Partai Perindo di Sumut

JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo mengunjungi dan bersilaturahmi dengan pengurus serta kader Partai Perindo di Kantor DPW Perindo Sumatera Utara di Medan, Kamis 19 September 2024. Kedatangannya langsung disambut oleh pengurus DPW dan sejumlah Ketua DPD Partai Perindo di Sumut.

Angela Tanoe juga berkesempatan untuk melakukan room tour Kantor DPW Perindo yang diresmikan oleh Ketua Majelis Persatuan Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo pada 2017. Kemudian berdiskusi dengan jajaran pengurus Perindo se-Sumatera Utara.

“Sumatera Utara ini menurut saya adalah wilayah yang penting buat partai perindo, kita lihat perolehan kita yang bagus juga di Sumatera Utara, dan saya harapkan ini semakin menguat dengan adanya kader-kader kita yang maju sebagai calon-calon kepala daerah,” kata Angela yang juga Wamenparekraf.

Angela meminta para kader untuk memenangkan calon kepala daerah yang diusung dan didukung Partai Perindo di Sumatera Utara di Pilkada 2024 baik tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota.

Angela juga meminta pengurus DPW dan DPW Partai Perindo Sumatera Utara untuk lebih aktif memenangkan calon kepala daerah yang didukung dan diusung Perindo.

(Salman Mardira)