Wanita Pendaki yang Hilang Ditemukan Tewas di Gunung Meja

Seorang wanita Amerika yang menghilang saat mendaki di Table Mountain (Gunung Meja), Afrika Selatan, ditemukan tewas (Foto: Instagram)

NORTH CAROLINA – Seorang wanita Amerika yang menghilang saat mendaki di Table Mountain (Gunung Meja), Afrika Selatan, ditemukan tewas. Brook Cheuvront, seorang mahasiswa dari North Carolina, diketahui berada di Cape Town untuk magang di sebuah lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Mahasiswa berusia 20 tahun itu dilaporkan hilang pada Sabtu (21/9/2024) setelah aplikasi pelacakan yang digunakannya saat mendaki sendirian berhenti diperbarui dan dia tidak dapat dihubungi.

Jenazahnya ditemukan pada Minggu (22/9/2024) di daerah pegunungan, yang dikenal sebagai Devil's Peak. Taman Nasional Afrika Selatan (SANParks), yang mengelola Table Mountain dan taman nasional lainnya, mengatakan pendaki itu meninggalkan kamarnya pada siang hari untuk mendaki gunung.

Teman-temannya menelepon polisi ketika tidak ada pembaruan pada aplikasi pelacakannya, dan mereka tidak dapat menghubunginya melalui telepon.

Pencarian cepat oleh penjaga hutan, dan kru pencarian dan penyelamatan alam liar dilakukan hingga pencarian dihentikan pada Sabtu (21/9/2024) malam.

Sebuah helikopter bergabung dalam pencarian keesokan harinya dan membantu menemukan jasadnya di lereng gunung.

"Keadaan seputar kematian pendaki tersebut masih diselidiki," kata SANParks dalam sebuah pernyataan.