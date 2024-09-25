Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

China Kecam Keras Serangan Udara Israel ke Lebanon saat Perang Timur Tengah Meluas

Susi Susanti , Jurnalis-Rabu, 25 September 2024 |11:29 WIB
China Kecam Keras Serangan Udara Israel ke Lebanon saat Perang Timur Tengah Meluas
China mengecam keras serangan Israel yang sedang berlangsung di negara tetangga Lebanon yang menewaskan hampir 500 orang (Foto: MNR)
A
A
A

CHINAChina atau Tiongkok mengecam serangan Israel yang sedang berlangsung di negara tetangga Lebanon, 24 jam setelah serangan udara tersebut menewaskan hampir 500 orang. Serangan ini  menandai hari paling mematikan sejak 2006 dan perluasan konflik yang telah melibatkan wilayah tersebut selama hampir setahun.

"Tiongkok sangat prihatin dengan ketegangan saat ini antara Lebanon dan Israel, sangat khawatir dengan banyaknya korban yang disebabkan oleh operasi militer tersebut," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Lin Jian saat konferensi pers rutin pada Selasa (24/9/2024). "Tiongkok menentang pelanggaran kedaulatan Lebanon dan mengutuk semua tindakan yang merugikan warga sipil yang tidak bersalah,” lanjutnya.

Israel memperluas kampanye militernya di luar Gaza untuk menargetkan benteng Hizbullah di Lebanon setelah hampir setahun melakukan serangan balasan di seberang perbatasan.

Menurut Reuters. Kementerian Kesehatan Lebanon melaporkan sedikitnya 492 kematian dan 1.645 cedera akibat serangan udara tersebut saat ribuan keluarga mengungsi dari rumah mereka.

"Tidak peduli bagaimana situasi berubah, kami akan bersikeras berdiri di pihak keadilan dan di pihak saudara-saudara Arab kami, termasuk Lebanon," kata Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi dalam pertemuan dengan mitranya dari Lebanon, Abdallah Bou Habib, di Kota New York pada Senin (23/9/2024).

Wang menyatakan dukungan Tiongkok terhadap kedaulatan Lebanon dan penentangan terhadap serangan tanpa pandang bulu terhadap warga sipil.

 

Halaman:
1 2
      
