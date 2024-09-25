Peristiwa 25 September: Hari Jadi Kota Bandung hingga Perdana Menteri Sri Langka Dibunuh

JAKARTA - Serangkaian peristiwa pernah terjadi pada 25 September dari tahun ke tahun. Beberapa peristiwa yang terjadi pada 25 September kemudian tercatat menjadi bagian penting dari sejarah di dunia.

Okezone merangkum beberapa peristiwa penting yang terjadi pada 25 September dari tahun ke tahun. Berikut ulasan singkat peristiwa penting di 25 September hasil rangkuman Okezone :

1. Hari Jadi Kota Bandung

Gubernur Jenderal Hindia-Belanda, Herman Willem Daendels mengeluarkan surat keputusan tanggal 25 September 1810 tentang pembangunan sarana dan prasarana untuk kawasan Bandung. Kota Bandung resmi pindah yang kemudian dipimpin oleh Bupati RA Wiranatakusumah II.

Peristiwa tersebut kemudian diperingati sebagai hari jadi Kota Bandung. Kota Bandung sendiri secara resmi mendapat status gemeente (kota) dari Gubernur Jenderal JB van Heutsz pada 1 April 1906 dengan luas wilayah waktu itu 900 hektare.

Kemudian, luas Kota Bandung bertambah menjadi 8.000 hektare pada tahun 1949. Saat ini, Bandung menjadi Ibu Kota Jawa Barat yang memiliki luas lahan sebesar 167.67 kilometer.

2. Perdana Menteri Sri Lanka Solomon Bandaranaike Dibunuh

Perdana Menteri Sri Lanka, Solomon Bandaranaike dibunuh oleh seorang biksu Buddha, Taluwe Somarana pada 25 September 1959. Solomon tewas keesokan harinya yang kemudian jabatannya digantikan oleh istrinya, Sirimavo Ratwatte Dias Bandaranaike.

Dia tewas ditembak di kantornya pada pagi hari. Diduga, pembunuhan tersebut didasari atas motif politik. Dimana, kala itu ada dua kubu di pemerintahan yakni, kubu kanan dan kiri.

Kubu kanan saat itu mengkhawatirkan kekuasaan kiri yang dominan. Sehingga disinyalir kuat, Perdana Menteri Bandaranaike dibunuh untuk mengurangi kekuasaan kubu kiri.

3. Republik Demokratik Aljazair Resmi Berdiri

Pada 25 September 1962, Republik Demokratik Aljazair resmi berdiri. Saat itu, Ferhat Abbas terpilih menjadi Presiden Aljazair dari pemerintahan yang provinsional.

Aljazair merdeka dari Pranci dan baru diakui kemerdekaannya pada 3 Juli 1962. Pada 5 Juli 1962, Aljazair kemudian resmi mengumumkan kemerdekaannya.