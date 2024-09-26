Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Bentrok Geng Motor di Jambi, 1 Orang Tewas

Azhari Sultan , Jurnalis-Kamis, 26 September 2024 |01:05 WIB
Bentrok Geng Motor di Jambi, 1 Orang Tewas
JAMBI - Satreskrim Polresta Jambi berhasil menangkap lima orang dari kelompok berandalan bermotor atau gengster yang meresahkan warga. 

Tidak hanya itu, kelompok kriminal geng motor ini juga diduga melakukan kekerasan dengan senjata tajam hingga menyebabkan seseorang pria bernama Sigit (21) tewas. Ironisnya, mereka semua masih di bawah umur. 

"Yang jelas kelima anak di bawah umur itu terlibat dalam tawuran yang menyebabkan satu orang meninggal dunia. Status perkara telah naik ke tahap penyidikan," ungkap Kasat Reskrim Polresta Jambi, Kompol Mahara Tua Siregar kepada wartawan, Rabu (25/9/2024). 

"Kelima pelaku tersebut sebagian masih berstatus pelajar di berbagai sekolah di Kota Jambi, para pelaku masih di bawah umur," sebut Mahara Tua.

Menurutnya, kelima orang tersebut kini ditahan itu lantaran terlibat dalam rangkaian tawuran bersenjata tajam. Bahkan, akibat perbuatannya menyebabkan satu orang dari kelompok gengster lain meninggal dunia karena bacokan senjata tajam. 

 

