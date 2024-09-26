Gempa Kekuatan M4,5 Guncang Mandailing Natal Sumut

JAKARTA - Gempa dengan kekuatan Magnitudo 4,5 mengguncang Mandailing Natal, Sumatera Utara, Kamis (26/9/2024), pukul 08.17 WIB. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memastikan gempa tidak berpotensi tsunami.

BMKG mengatakan, gempa berada di kedalaman 134 kilometer. Sementara itu, pusat gempa ini berada di 42 km Tenggara Mandailing Natal, Sumut, dengan titik koordinat 0.56 Lintang Utara dan 99.79 Bujur Timur.

“Gempa Mag:4.5, 26-Sep-2024 08:17:16WIB, Lok:0.56LU, 99.79BT (42 km Tenggara Mandailing Natal-Sumut), Kedlmn:134 Km,” ungkap BMKG dalam keterangan resminya.

BMKG mengatakan informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga belum dipastikan dampak gempa.

“Disclaimer: Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” katanya.



(Arief Setyadi )