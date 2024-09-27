Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

46 Orang Tewas Tenggelam saat Festival Hindu, Ikuti Ritual Mandi di Sungai dan Kolam yang Meluap

Susi Susanti , Jurnalis-Jum'at, 27 September 2024 |06:44 WIB
46 Orang Tewas Tenggelam saat Festival Hindu, Ikuti Ritual Mandi di Sungai dan Kolam yang Meluap
Setidaknya 46 orang termasuk 37 anak-anak dan tujuh perempuan tenggelam saat merayakan festival keagamaan Hindu di India timur (Foto: Hindustan Times)
INDIA - Setidaknya 46 orang termasuk 37 anak-anak dan tujuh perempuan tenggelam saat merayakan festival keagamaan Hindu di India timur. Korban tewas dikonfirmasi di 15 distrik dalam 24 jam terakhir.

Seorang pejabat manajemen bencana mengatakan para korban meninggal saat ritual mandi di sungai dan kolam yang meluap akibat banjir baru-baru ini.

Festival Jivitputrika yang digelara selama tiga hari ini merayakan kesejahteraan anak-anak setiap tahun dan juga ditandai dengan para ibu yang berpuasa untuk mereka.

Pejabat di Bihar mengatakan banyak orang mengabaikan ketinggian air yang berbahaya di sungai saat mandi untuk merayakan festival tersebut.

Ada kekhawatiran bahwa jumlah korban tewas secara keseluruhan dapat meningkat lebih jauh.

Pihak berwenang negara bagian mengatakan keluarga dan kerabat korban akan menerima kompensasi.

Kecelakaan yang mematikan pernah terjadi di seluruh India selama festival besar ketika kerumunan besar berkumpul di tempat yang sempit tanpa mematuhi langkah-langkah keselamatan.

 

