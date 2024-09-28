Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Hassan Nasrallah Dikabarkan Masih Hidup Usai Israel Bombardir Beirut dan Sasar Dirinya

Susi Susanti , Jurnalis-Sabtu, 28 September 2024 |10:27 WIB
Hassan Nasrallah Dikabarkan Masih Hidup Usai Israel Bombardir Beirut dan Sasar Dirinya
Pemimpin Hizbullah Hassan Nasrallah dikabarkan masih hidup usai menjadi sasaran serangan Israel di Beirut, Lebanon (Foto: Shutterstock)
A
A
A

BEIRUTAmerika Serikat (AS) tidak memiliki indikasi mengenai status Pemimpin Hizbullah Hassan Nasrallah setelah ia dilaporkan menjadi sasaran serangan Israel di Beirut, Lebanon. Namun sebuah sumber mengatakan jika Nasrallah dikabarkan masih hidup.

Seorang pejabat mengatakan kepada mitra BBC di AS, CBS News, mengatakan pejabat tersebut juga tidak dapat mengonfirmasi laporan media Lebanon yang mengklaim bahwa pemimpin senior Hizbullah lainnya tewas.

AS khawatir tentang kemungkinan kedua belah pihak meningkatkan konflik lebih lanjut. Pejabat tersebut menambahkan bahwa Washington tidak memiliki pemberitahuan sebelumnya mengenai serangan tersebut.

Namun, seorang sumber yang dekat dengan Hizbullah mengatakan kepada wartawan bahwa Nasrallah tidak dapat dihubungi, dan kelompok bersenjata Lebanon itu belum memberikan pernyataan.

Sebelumnya, seorang sumber yang dekat dengan Hizbullah mengatakan bahwa Nasrallah masih hidup. Lalu kantor berita Iran Tasnim juga melaporkan bahwa ia selamat.

Seperti diketahui, gelombang serangan udara baru menghantam pinggiran selatan Beirut pada dini hari saat Israel meningkatkan serangan terhadap Hizbullah. Serangan besar-besaran ini menargetkan markas besar kelompok yang didukung Iran itu yang tampaknya menyasar Pemimpin Hizbullah Hassan Nasrallah.

Saksi mata mengatakan mereka mendengar lebih dari 20 serangan udara terpisah sebelum fajar.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/18/3192464//israel_mengakui_somaliland_sebagai_negara_merdeka-IEof_large.jpeg
Israel Akui Somaliland sebagai Negara Merdeka, Picu Kecaman Puluhan Negara Arab dan Afrika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/18/3191759//natal_di_betlehem_tepi_barat_palestina-cMXw_large.jpg
Warga Palestina Kembali Rayakan Natal di Tengah Serangan Israel di Tepi Barat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/18/3188608//tentara_israel-YK8J_large.jpg
85 Ribu Tentara Israel Alami Gangguan Mental Gara-Gara Perang Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/18/3188512//perdana_menteri_israel_benjamin_netanyahu-m8Lw_large.jpg
Netanyahu: Hamas dan Israel Akan Segera Masuki Tahap Kedua Gencatan Senjata Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/18/3188317//perdana_menteri_qatar_syekh_mohammed_bin_abdulrahman_bin_jassim_al_thani-oyXg_large.jpg
Israel 600 Kali Melanggar, PM Qatar Sebut Kesepakatan Gencatan Senjata Gaza Capai Momen Kritis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/16/3188041//ilustrasi-9fSR_large.jpg
Militer Israel Larang Ponsel Android, Perwira Senior Wajib Pakai iPhone
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement