Israel Angkat Bicara Mengapa Hassan Nasrallah Dibunuh, Kaitkan Hizbullah dengan Perang Gaza

BEIRUT - Israel memutuskan untuk membunuh pemimpin Hizbullah Hassan Nasrallah karena ia menolak untuk memisahkan pembicaraan diplomatik mengenai Hizbullah dari perang Israel di Gaza. Nasrallah diketahui tewas dalam serangan udara Israel pada Jumat (27/9/2024).

Pejabat Israel tersebut mengatakan keputusan untuk membunuh pemimpin Hizbullah tersebut dibuat karena Nasrallah menolak upaya diplomatik dalam 11 bulan terakhir untuk memisahkan garis depan utara yakni Lebanon dari perang di Gaza.

Pejabat tersebut juga mengatakan serangan Hizbullah dalam beberapa minggu dan bulan terakhir telah meluas dalam jangkauan dan kecepatan, sehingga membuat Israel memahami bahwa Nasrallah tidak dapat lagi menjadi bagian dari permainan dan pengambil keputusan di wilayah tersebut.

Saat ini, Israel menyerahkan kepada penerus Nasrallah untuk menyetujui solusi diplomatik yang memungkinkan Israel untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara publik. Yakni pemulangan yang aman bagi lebih dari 60.000 warga Israel ke rumah mereka di utara.

Namun, pejabat itu menambahkan, Israel memiliki banyak cara lain untuk memastikan bahwa jika mereka tidak setuju, pihaknya memiliki cara lain untuk mencapai tujuan itu.