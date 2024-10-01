Survei: Pasangan Willem Wandik-Aloysius Giyai Unggul di Pilgub Papua Tengah

NABIRE - Laboratorium Suara Indonesia merilis hasil survei kedua untuk mengukur preferensi politik masyarakat Provinsi Papua Tengah menjelang Pilkada 2024. Hasilnya pasangan Willem Wandik-Aloysius Giyai mencapai 64,6%.

"Di mana pada survei LSI yang dilakukan pada 24 Agustus-1 September 2024 Elektabilitas Willem Wandik-Aloysius Giyai baru mencapai 60,7%," kata Direktur Eksekutive LSI Albertus Dino, Selasa (1/10/2024).

Diurutan selanjutnya pasangan Meki Nawipa-Deinas Geley dipilih sebanyak 13,7%, Natalis Tabuni-Titus Natkime dipilih sebanyak 9,2%, John Wempi Wetipo-Ausilius You dipilih sebanyak 6,1%, dan sebanyak 6,4% belum menentukan pilihan. Dino mengatakan, hasil survei mencatat Willem Wandik-Giyai dikenal oleh 90,8% warga responden di Papua Tengah dan disukai oleh 93,7% dari yang mengenal namanya.

Sedangkan dari pasangan Meky Nawipa-Deinas Geley, dikenal oleh 60,3% warga dan disukai oleh 40,7% dari yang mengenalnya, dan pasangan lain John Wempi Wetipo-Ausilius You dikenal oleh 64,7% warga dan disukai oleh 29,7% dari yang mengenalnya. Diilanjutkan pasangan Natalis Tabuni-Titus Natkime dikenal oleh 50,9% warga Papua Tengah dan disukai oleh 29,8 persen dari yang mengenalnya.

Dikatakan, hasil survei ini juga dapat menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat Papua Tengah, ketika Responden diberi pertanyaan “Secara umum seberapa percayakah ibu/bapak dengan ke empat pasangan calon gubernur dan wakil gubernur di bawah ini?"

Jawaban dari responden menunjukkan bahwa pasangan Willem Wandik-Aloysius Giyai dipercaya sebanyak 80,7%, dan sebanyak 10,1% tidak percaya, 9,2% tidak tahu/tidak jawab.

Kemudian, untuk pasangan Meky Nawipa-Deinas Geley,sebanyak 40,6% percaya, sebanyak 51,2% tidak percaya, dan 8,2% tidak tahu/tidak jawab. Kemudian, untuk pasangan Natalis Tabuni-Titus Natkime sebanyak 42,6% percaya, sebanyak 52,8% tidak percaya, dan 4,6% tidak tahu/tidak jawab.

"Lalu, untuk pasangan John Wempi Wetipo-Ausilius You sebanyak 20,6% percaya, sebanyak 74,1% tidak percaya, dan 5,3% tidak tahu/tidak jawab," kata Dino.