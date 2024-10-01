Advertisement
HOME NEWS JABAR

Dua Geng Motor Bentrok di Bandung Barat, 1 Orang Tewas Mengenaskan

Ferry Bangkit Rizki , Jurnalis-Selasa, 01 Oktober 2024 |13:05 WIB
Dua Geng Motor Bentrok di Bandung Barat, 1 Orang Tewas Mengenaskan
Tawuran (foto: freepik)
A
A
A

BANDUNG BARAT - Bentrokan berdarah antara dua kubu geng motor terjadi di Kampung Haurngambang, RT 02/07, Desa Batujajar Timur, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat. Satu orang tewas dalam peristiwa tersebut.

Bentrok bermotor itu terjadi pada Sabtu 28 September 2024. Korban berinisial MA (25) yang merupakan salah satu anggota geng motor itu meninggal dunia usai terkena sabetan senjata tajam.

Bentrokan itu bermula ketika salah satu geng motor kedapatan sedang pesta minum-minuman keras alias miras di lokasi kejadian. Saat itu, tiba-tiba melintas geng motor lainnya yang sebelumnya sehabis kumpul-kumpul di daerah Kihapit, Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi. 

Kemudian geng motor yang sedang pesta miras itu menghentikan laju geng motor lainnya hingga akhirnya keributan pun pecah. Salah satu anggota geng motor berinisial MA (25) terkena sabetan senjata tajam hingga akhirnya meninggal dunia.

"Terjadi cekcok kemudian saling melakukan penyerangan di TKP. Saat melakukan keributan, kemudian para pelaku ada yang menggunakan senjata tajam sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia," ungkap Kapolres Cimahi AKBP Tri Suhartanto di Mapolres Cimahi, Senin (1/10/2024).

 

Halaman:
1 2
      
