Gempa M4,6 Guncang Bovendigoel Papua

JAKARTA - Gempa bumi dengan magnitudo (M) 4,6 mengguncang Timur Laut Bovendigoel Papua, Rabu (2/10/2024), 12:15 WIB. Gempa tersebut berada di kedalaman 21 Km.

Berdasarkan keterangan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), koordinat gempa berada pada 5.59 Lintang Selatan (LS) dan 141.17 Bujur Timur (BT).

“Mag:4.6, 02-Oct-2024 12:15:06WIB, Lok:5.59LS, 141.17BT (92 km TimurLaut BOVENDIGOEL-PAPUA), Kedlmn:21 Km,” demikian keterangan yang ditulis BMKG yang dilihat MNC Portal Indonesia

Adapun pusat gempa berada di darat 92 kilometer Timur Laut Bovendigoel - Papua dengan kedalaman 21 kilometer.

Hingga saat ini belum ada laporan kerusakan atau korban dampak dari gempa tersebut.

“Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” jelasnya.

(Fakhrizal Fakhri )