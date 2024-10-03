Israel Hantam Pusat Otoritas Kesehatan di Lebanon, 2 Orang Tewas dan 11 Luka-Luka

BEIRUT - Serangan udara Israel menghantam gedung perkantoran di kawasan Bachura yakni Pusat Otoritas Kesehatan – yang berafiliasi dengan Hizbullah. Dalam serangan itu, dua orang tewas dan 11 terluka, pada Rabu 2 Oktober 2024 malam.

"Dua orang tewas dalam serangan udara Israel terhadap fasilitas medis di daerah Bachoura di pusat Beirut," kata Kementerian Kesehatan Lebanon yang dikutip dari bbcnews.

Sebelumnya, wartawan di bagian timur Beirut mendengar suara rudal melewati lingkungannya. Dan media Israel mengatakan, bahwa kapal perang Israel di laut Mediterania menargetkan ibu kota Lebanon.

Sumber keamanan Lebanon mengatakan, bahwa itu adalah rudal jelajah yang ditembakkan dari laut ke “pusat kesehatan” milik Hizbullah di jalan Salim Slam dekat pusat kota Beirut.