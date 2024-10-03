Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Bencana di Bogor Selama September 2024: 147 Kejadian dan 3 Orang Tewas

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Kamis, 03 Oktober 2024 |02:30 WIB
Bencana di Bogor Selama September 2024: 147 Kejadian dan 3 Orang Tewas
Bencana longsor (foto: Okezone)
A
A
A

BOGOR - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mencatat ada 147 kejadian bencana melanda Kabupaten Bogor selama September 2024. Paling banyak, bencana yang terjadi yakni angin kencang.

"Angin kencang 100 kejadian," kata Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor, M. Adam dalam keterangannya, Rabu (2/10/2024).

Lalu, disusul bencana kekeringan 22 kejadian, tanah longsor 17 kejadian, gempa bumi 3 kejadian dan banjir 1 kejadian. Ada juga kejadian non bencana alam yakni 1 kejadian orang tenggalam.

"Korban meninggal dunia ada 3 orang. Angin kencang di Cimayang dan 1 orang tenggelam," jelasnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/337/3171456//bencana_gempa-17Lf_large.jpg
Sepekan Bencana di Indonesia: Banjir, Gempa, hingga Erupsi Gunung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/14/337/3169893//bencana-5qrN_large.jpg
24 Bencana dalam Sepekan, Puluhan Jiwa Melayang dan Ratusan Rumah Tenggelam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/340/3169779//longsor-jA3C_large.jpg
Longsor Terjang Purbalingga dan Bengkulu Utara, Korban Jiwa Nihil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/18/3163317//banjir_bandang_pakistan-lphF_large.jpg
Korban Bertambah, Lebih dari 300 Orang Tewas Akibat Banjir Bandang Pakistan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/13/338/3162487//kapolres_bogor-Cu9W_large.jpg
Bogor Rawan Bencana, Polsek Diminta Rutin Berkoordinasi dengan BMKG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/618/3159703//ilustrasi-CaM2_large.jpg
3 Doa Memohon Perlindungan dari Gempa Bumi dan Tsunami
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement