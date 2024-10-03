Bencana di Bogor Selama September 2024: 147 Kejadian dan 3 Orang Tewas

BOGOR - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mencatat ada 147 kejadian bencana melanda Kabupaten Bogor selama September 2024. Paling banyak, bencana yang terjadi yakni angin kencang.

"Angin kencang 100 kejadian," kata Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor, M. Adam dalam keterangannya, Rabu (2/10/2024).

Lalu, disusul bencana kekeringan 22 kejadian, tanah longsor 17 kejadian, gempa bumi 3 kejadian dan banjir 1 kejadian. Ada juga kejadian non bencana alam yakni 1 kejadian orang tenggalam.

"Korban meninggal dunia ada 3 orang. Angin kencang di Cimayang dan 1 orang tenggelam," jelasnya.