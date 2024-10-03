Akademisi hingga Aparat Dukung Pilkada Banten yang Netral dan Berintegritas

BANTEN - Perhelatan pesta demokrasi di Provinsi Banten telah memasuki tahapan masa kampanye. Setiap calon kepala daerah sedang menggaet simpati masyarakat dengan cara menyampaikan visi misi.

Sementara Kalangan akademisi mendorong netralitas penyelenggara, aparatur sipil negara, dan aparat penegak hukum. Fakultas Hukum Untirta menggelar diskusi dan deklarasi pemilu damai dengan mengusung tema 'Pilkada Serentak 2024 yang Netral dan Berintegritas di Provinsi Banten'.

"Mudah-mudahan dalam dua bulan ke depan ini kita akan menjelang Pilkada serentak 2024 di Banten, acara ini bisa berkontribusi positif bagi penyelenggaraan Pilkada serentak," kata Dekan FH Untirta, Ferry Fathurokhman dalam keterangannya, Rabu (3/10/2024).

Ferry mengatakan, pihaknya mengundang semua stekholder Pilkada untuk mendiskusikan perannya masing-masing.

"Termasuk kampus itu juga diminta Bawaslu untuk ikut dalam pengawasan sebagai mata dan telinga masyarakat. Makanya kita akan dorong kalau ada apa-apa atau dugaan pelanggaran bisa lapor ke Bawaslu," ucapnya.