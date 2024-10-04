Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Satu Pembunuh Sopir Travel yang Dibuang di Muba Ditangkap, Dua Masih Buron

Azhari Sultan , Jurnalis-Jum'at, 04 Oktober 2024 |03:05 WIB
Satu Pembunuh Sopir Travel yang Dibuang di Muba Ditangkap, Dua Masih Buron
JAMBI - Tim gabungan Polda Jambi, Polres Tanjab Barat dan Polres Musi Banyuasin berhasil menangkap seorang terduga pelaku pembunuh sopir travel bernama Matnur (48) pada awal September lalu.

"Satu dari tiga pelaku pembunuh sopir travel bernama Matnur telah ditangkap di Musi Banyuasin (Muba)," ujar Kapolres Tanjabbar, AKBP Agung Basuki, Kamis (3/10/2024).

Dia menambahkan, pelaku dugaan pembunuhan warga Jalan Panglima Kelurahan Tungkal III, Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjungjabung (Tanjab) Barat diamankan tim gabungan Polda Jambi, Polres Tanjab Barat dan Polres Musi Banyuasin.

Menurutnya, saat ini pihak kepolisian masih terus melakukan pendalaman lebih lanjut. "Iya, karena baru satu pelaku yang tertangkap," sambungnya.

"Kasus ini ditangani oleh Polres Musi Banyuasin sesuai dengan lokasi kejadian (lokus)," tandas Basuki.

 

