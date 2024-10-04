Pilbup Samosir, Vandiko Gultom Terima Dukungan PSBI

JAKARTA - Punguan Simbolon dohot Boruna Indonesia (PSBI) menyatakan dukungan kepada Calon Bupati Samosir Vandiko Gultom di Pilkada 2024. Vandiko sendiri merupakan pasangan calon (paslon) yang diusung oleh Partai Perindo di Pilkada 2024.

Ketua Umum DPP PSBI Effendi Simbolon menjelaskan, dukungan itu diberikan lantaran rekam jejak Vandiko sebagai Bupati Samosir ini sangat baik. Ia menilai, pembangunan ekonomi di Kabupaten Samosir baik.

"Beliau incumbent bupati periode ini, dan visi-misinya sudah kita lihat tiga setengah tahun, sangat baik, ya sangat merakyat, dan pembangunannya investasinya sudah sangat luar biasa. Bahkan sudah hampir Rp2 triliun investasi ya dikurun tiga tahun kepemimpinan Pak Vandiko di Samosir," tutur Effendi saat ditemui di Kantor PSBI, Jakarta Pusat, Jumat (4/10/2024).

Kemudian, Effendi mengatakan, Kabupaten Samosir menjadi salah satu daerah tujuan super destinasi yang dicarangkan oleh pemerintah pusat. Bahkan, kata dia, di Samosir ada program Proyek Strategis Nasional (PSN).

"Dan kami sepakat dari pengurus pusat dan seluruh wilayah dan termasuk di wilayah Samosir untuk memberikan dukungan penuh agar Pak Vandiko Gultom dapat kembali dipilih oleh masyarakat Samosir, mengemban amanat periode yang kedua bagi Bupati Samosir," tutur Effendi.

Effendi juga berpesan kepada Vandiko untuk menjaga situs bersejarah etnis Batak. Apalagi, kata dia, di Samosir memiliki tempat bersejarah etnis Batak.

"Kami berharap Pak Vandiko jaga terus heritage dan itu menjadi daerah yang 'sakral' ya kita perlu menjaga tidak berorientasi hanya kepada pembangunannya, tapi kepada kekerabatan dan peninggalan-peninggalan warisan yang ribuan tahun dari bangso batak," terang Effendi.