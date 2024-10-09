Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Ketika Hary Tanoe Ceritakan Perjuangan Prabowo di Depan Kader Perindo

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Rabu, 09 Oktober 2024 |15:06 WIB
Ketika Hary Tanoe Ceritakan Perjuangan Prabowo di Depan Kader Perindo
Ketua Majelis Persatuan Partai Perindo Hary Tanoesoedbjo (foto: Okezone/Aziz)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Majelis Persatuan Partai Perindo, Hary Tanoesoedbjo membagikan kisah  perjuangan Presiden terpilih 2024, Prabowo Subianto di depan kader Perindo. Menurutnya, sosok Prabowo bisa dijadikan inspirasi bagi kader Perindo untuk tidak takut gagal.

Hal itu disampaikannya dalam tepat di acara satu dekade partai Perindo di Kantor DPP Perindo, Selasa 8 Oktober 2024.

"2004 konvensi Golkar kalah, 2009 Cawapres, Capresnya bu Mega kalah, 2014 Capres kalah, 2019 Capres kalah, udah empat kali, udah hampir putus kan," kata Hary Tanosoedibjo.

Namun menurutnya, Prabowo tak pantang menyerah meski telah gagal berkali-kali. Semangat ini, kata dia yang jarang dimiliki orang-orang lainnya. Pada akhirnya, kata HT -sapaan akrab Hary- Prabowo berhasil menjadi Presiden Indonesia pada periode 2024-2029 mendatang.

"Biasanya orang itu di tengah jalan udah lelah . Tapi apa yang kita lihat, yang kelima jadi Presiden," sambungnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/340/3177025//perindo-JZqK_large.jpg
HUT Ke-11, DPW Perindo Sulsel Gelar Bakti Sosial dan Donor Darah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/340/3176139//partai_perindo-eH5n_large.jpg
Partai Perindo Gelar Rakorwil Sekaligus Lantik Ketua DPW Jateng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/340/3176133//partai_perindo-I7Hc_large.jpg
Rayakan HUT Ke-11, Perindo Sulteng: Konsolidasi Kesiapan Struktur Dimasifkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/340/3176128//partai_perindo-3724_large.jpg
Perindo Sulteng Rayakan HUT Ke-11 Diselimuti Suasana Guyub
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/340/3176105//partai_perindo-waOF_large.jpg
Rayakan HUT Ke-11, Perindo Ternate Gelar Turnamen Domino Diikuti Ratusan Warga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/337/3175484//ketua_umum_partai_perindo_angela_tanoesoedibjo-hwxd_large.jpg
Ketum Perindo: Anak Muda Harus Terlibat Aktif Politik, Bukan Sekadar Pemilih
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement