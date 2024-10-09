Ketika Hary Tanoe Ceritakan Perjuangan Prabowo di Depan Kader Perindo

JAKARTA - Ketua Majelis Persatuan Partai Perindo, Hary Tanoesoedbjo membagikan kisah perjuangan Presiden terpilih 2024, Prabowo Subianto di depan kader Perindo. Menurutnya, sosok Prabowo bisa dijadikan inspirasi bagi kader Perindo untuk tidak takut gagal.

Hal itu disampaikannya dalam tepat di acara satu dekade partai Perindo di Kantor DPP Perindo, Selasa 8 Oktober 2024.

"2004 konvensi Golkar kalah, 2009 Cawapres, Capresnya bu Mega kalah, 2014 Capres kalah, 2019 Capres kalah, udah empat kali, udah hampir putus kan," kata Hary Tanosoedibjo.

Namun menurutnya, Prabowo tak pantang menyerah meski telah gagal berkali-kali. Semangat ini, kata dia yang jarang dimiliki orang-orang lainnya. Pada akhirnya, kata HT -sapaan akrab Hary- Prabowo berhasil menjadi Presiden Indonesia pada periode 2024-2029 mendatang.

"Biasanya orang itu di tengah jalan udah lelah . Tapi apa yang kita lihat, yang kelima jadi Presiden," sambungnya.