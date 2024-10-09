Plt Wali Kota Medan Siap Tingkatkan Kolaborasi dengan Kapolrestabes Medan Kombes Pol Gidion

MEDAN - Plt Wali Kota Medan H. Aulia Rachman berkomitmen meningkatkan kerja sama dan kolaborasi dengan Kapolrestabes Medan yang baru saja dilantik. Terlebih terhadap program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat Kota Medan, selaku ibu kota Provinsi Sumatera Utara.

Pesan ini dikatakan Plt Wali Kota Medan H. Aulia Rachman saat menghadiri malam pisah sambut Kapolrestabes Medan dari Kombes Pol Teddy Jhon Sahala Marbun, kepada Kombes Pol Gidion Arif Setyawan, di Hotel Grand Mercure, Selasa (8/10/2024) malam.

"Program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat yang sudah sering dilakukan Pak Gidion ini sangat diperlukan, agar terwujud kepercayaan masyarakat. Untuk itu kami Pemko Medan siap untuk bekerja sama dan meningkatkan kolaborasi dengan Polrestabes Medan," kata Aulia Rachman.

Ia mengungkapkan, dalam waktu dekat Kota Medan akan menyelenggarakan Pilkada serentak, oleh sebab itu dibutuhkan kerja sama dalam menciptakan Kamtibmas di tengah-tengah masyarakat.

"Karena itu kita harus bisa bekerja sama untuk menjadikan pemilu sebagai hari yang berbahagia dan bersejarah bagi kota Medan," ujarnya.