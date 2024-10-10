Ada Kawanan Rusa Totol Asal Istana Kepresidenan Bogor di Taman Cadika Medan

MEDAN - Sebanyak 15 ekor rusa totol jinak jenis axis-axis dari Istana Kepresidenan Bogor menambah koleksi satwa unik di Taman Cadika Medan, Sumatera Utara.

Pelepasan rusa totol di Taman Cadika yang baru selesai direvitalisasi Pemko Medan ini dilakukan oleh Pj Sekda Topan Obaja Putra Ginting, Rabu (9/10/2024) kemarin. Kawanan rusa yang dilepas ini terdiri atas tiga ekor jantan dan 12 ekor betina.

Pelepasan rusa totol dihadiri pihak Istana Kepresidenan Bogor, Abdul Gani Hamumuroafa, Kadispora T. Chairuniza.

Pj Sekda Topan Obaja Putra Ginting mengatakan rusa-rusa menambah koleksi satwa di Taman Cadika Medan. "Kawanan rusa ini juga diharapkan salah satu daya tarik Taman Cadika," ucap Topan.

Memandangi kawanan rusa totol jenis axis-axis yang berkeliaran bebas di halaman rumput Istana Kepresidenan Bogor dapat menjadi sebuah hiburan murah meriah bagi masyarakat Bogor dan sekitarnya.

"Bayangkan bila kita dapat berinteraksi lebih dekat dengan menyentuh dan memberi makan rusa-rusa cantik itu. Tentu hal ini akan menjadi pengalaman yang berkesan bagi masyarakat, khususnya bagi para pengunjung Istana Kepresidenan Bogor," ujar Topan.