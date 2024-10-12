Gembong Narkoba Jambi Jaringan Helen Mr T Ditangkap Bersama 2 Rekannya

JAMBI - Tim joint investigation Dit Tipid Narkoba Bareskrim Polri dan Ditresnarkoba Polda Jambi kembali meringkus tiga orang gembong narkoba jaringan Helen.

"Ketiganya merupakan jaringan H. Semuanya diamankan di Jambi," ujar Kabid Humas Polda Jambi Kombes Pol Mulia Prianto, Jumat (11/10/2024).

Dia menambahkan, mereka masih di Jambi untuk pemeriksaan lebih lanjut. "Saat ini, tim masih di lapangan sedang bekerja," ungkapnya.

Sebelunnya, seseorang wanita yang disebut-sebut bernama Helen tersebut ditangkap di Jakarta.

"Benar, tim gabungan berhasil mengamankan pelaku berinisial H di Jakarta Barat pada Rabu kemarin," ungkap Kabid Humas Polda Jambi, Kombes Pol Mulia Prianto.