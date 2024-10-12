Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gembong Narkoba Jambi Jaringan Helen Mr T Ditangkap Bersama 2 Rekannya

Azhari Sultan , Jurnalis-Sabtu, 12 Oktober 2024 |01:02 WIB
Gembong Narkoba Jambi Jaringan Helen Mr T Ditangkap Bersama 2 Rekannya
Polda Jambi
A
A
A

JAMBI - Tim joint investigation Dit Tipid Narkoba Bareskrim Polri dan Ditresnarkoba Polda Jambi kembali meringkus tiga orang gembong narkoba jaringan Helen.

"Ketiganya merupakan jaringan H. Semuanya diamankan di Jambi," ujar Kabid Humas Polda Jambi Kombes Pol Mulia Prianto, Jumat (11/10/2024).

Dia menambahkan, mereka masih di Jambi untuk pemeriksaan lebih lanjut. "Saat ini, tim masih di lapangan sedang bekerja," ungkapnya.

Sebelunnya, seseorang wanita yang disebut-sebut bernama Helen tersebut ditangkap di Jakarta.

"Benar, tim gabungan berhasil mengamankan pelaku berinisial H di Jakarta Barat pada Rabu kemarin," ungkap Kabid Humas Polda Jambi, Kombes Pol Mulia Prianto.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/338/3177645//narkoba-q2jw_large.jpg
6 Bulan Beroperasi, Pabrik Sabu di Apartemen Cisauk Raup Untung Rp1 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/338/3177617//narkoba-rSX8_large.jpg
Lab Sabu di Apartemen Cisauk Digerebek, 2 Orang Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/337/3177080//ammar_zoni-Kt26_large.jpg
Ammar Zoni Dipindahkan ke Lapas Super Maksimum Nusakambangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/337/3176803//narkoba-TLzR_large.jpg
BNN dan Kepolisian Fiji Perkuat Kerja Sama Cegah Peredaran Gelap Narkoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/337/3176252//ammar_zoni-fv7R_large.jpg
Ammar Zoni Langsung Dipindah ke Rutan Cipinang Usai Kepergok Edarkan Narkoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/33/3176156//ammar_zoni-jwSh_large.jpg
Perjalanan Kasus Ammar Zoni, Dipenjarapun Tak Bisa Lepas dari Narkoba
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement