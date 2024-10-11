Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Mister Tikui, Saudara Ratu Narkoba Jambi Helen yang Kini Diburu Polisi

Azhari Sultan , Jurnalis-Jum'at, 11 Oktober 2024 |10:11 WIB
Mister Tikui, Saudara Ratu Narkoba Jambi Helen yang Kini Diburu Polisi
Mister Tikui (foto: ist/Azhari Sultan)
A
A
A

JAMBI - Upaya menangkap gelombang narkoba di Jambi terus digenjot. Usai meringkus seorang wanita gembong narkoba bernama Helen dan orang kepercayaannya bernama Didin serta 4 orang anak buah mereka, tim joint investigation antara Bareskrim dan Polda Jambi lagi memburu anggota penting lainnya.

Pria yang dikenal dengan nama Tikui atau Mr T tersebut berhasil lolos dari penggerebekan petugas di kawasan Jelutung, Kota Jambi.

"Untuk T masih dalam pengejaran. Yang bersangkutan berhasil melarikan diri," jelas Kabid Humas Polda Jambi, Kombes Pol Mulia Prianto, Jumat (11/10/2024).

Untuk diketahui, Tikui adalah saudara kandung Helen. Untuk di Jambi, dia dikenal sebagai bandar narkoba kelas kakap yang belum tersentuh hukum.

 

