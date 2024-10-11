Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

4 Anak Buah Bandar Narkoba Jambi Helen Dibawa ke Jakarta untuk Diperiksa

Azhari Sultan , Jurnalis-Jum'at, 11 Oktober 2024 |05:57 WIB
4 Anak Buah Bandar Narkoba Jambi Helen Dibawa ke Jakarta untuk Diperiksa
Bandar narkoba Jambi Helen yang ditangkap di Jakarta (foto: dok ist)
A
A
A

JAMBI - Tim joint investigation antara Bareskrim dan Polda Jambi telah menangkap empat anak buah bandar narkoba Helen di Jambi. Keempat orang ini diduga menjalankan bisnis haram dari jaringan Helen. 

Kabid Humas Polda Jambi, Kombes Pol Mulia Prianto mengatakan, empat pelaku yang diamankan berinisial CH, C, Y dan A. 
"Mereka langsung dibawa ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut," kata Mulia.

Untuk diketahui, Direktorat Tindak Pidana Bareskrim Polri menangkap bandar besar narkoba wilayah Jambi bernama Helen.

Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Mukti Juharsa mengatakan penangkapan Helen itu merupakan hasil pengembangan kasus lapak penjualan narkotika yang sempat menghebohkan pada Juli 2023.

Pengungkapan ini hasil joint investigation antara Bareskrim dan Polda Jambi. Helen merupakan bandar narkoba yang meresahkan masyarakat Jambi dan sekitarnya," kata Mukti.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/337/3177080//ammar_zoni-Kt26_large.jpg
Ammar Zoni Dipindahkan ke Lapas Super Maksimum Nusakambangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/337/3176803//narkoba-TLzR_large.jpg
BNN dan Kepolisian Fiji Perkuat Kerja Sama Cegah Peredaran Gelap Narkoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/337/3176252//ammar_zoni-fv7R_large.jpg
Ammar Zoni Langsung Dipindah ke Rutan Cipinang Usai Kepergok Edarkan Narkoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/33/3176156//ammar_zoni-jwSh_large.jpg
Perjalanan Kasus Ammar Zoni, Dipenjarapun Tak Bisa Lepas dari Narkoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/338/3175958//ammar_zoni-INO4_large.jpg
Gerak-gerik Mencurigakan Ammar Zoni hingga Ditemukan Narkoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/338/3175949//ammar_zoni-3LUg_large.jpg
Ammar Zoni Transaksi Narkoba di Rutan via Aplikasi Zangi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement