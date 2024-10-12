Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Tim Joint Investigation Tangkap Dua Saudara Gembong Narkoba Helen di Jambi

Azhari Sultan , Jurnalis-Sabtu, 12 Oktober 2024 |04:03 WIB
Tim Joint Investigation Tangkap Dua Saudara Gembong Narkoba Helen di Jambi
Ilustrasi
A
A
A

JAMBI - Usai sudah sepak terjang Mr T atau yang dikenal sebagai Tikui yang diduga sebagai bandar narkoba terbesar di Jambi.

Dia ditangkap tim gabungan Dit Tipidnarkoba Bareskrim Polri dan Polda Jambi bersama M dan A di Jambi. A sendiri diketahui masih saudaranya T.

"Ketiga pelaku yang telah diamankan hari ini, yaitu berinisial T, A dan M dan semuanya diamankan di Kota Jambi," ungkap Kabid Humas Polda Jambi Kombes Pol Mulia Prianto, Jumat (11/10/2024).

Dia menjelaskan, ketiganya merupakan bandar narkoba dan masih terlibat dengan jaringan H (Helen) yang tertangkap di Jakarta.

"Dari tiga orang pelaku tersebut, dua diantaranya, yaitu T dan A masih bersaudara dengan wanita berinisial H yang telah diamankan kemarin di Jakarta.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
polri Polda Jambi Helen Narkoba
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/338/3177645//narkoba-q2jw_large.jpg
6 Bulan Beroperasi, Pabrik Sabu di Apartemen Cisauk Raup Untung Rp1 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/337/3177638//polri-cGMN_large.jpg
Kapolri Targetkan 1.000 SPPG, Lemkapi: Buktikan pada Masyarakat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/338/3177617//narkoba-rSX8_large.jpg
Lab Sabu di Apartemen Cisauk Digerebek, 2 Orang Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/337/3177448//polri-BHz6_large.jpg
Kadiv Propam: Kami Sadar Masih Kurang, Namun Terus Berbenah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/340/3177421//polri-cagj_large.jpg
Resmikan SPPG di Jateng, Kapolri Minta Kawal SOP Penyajian MBG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/337/3177265//kapolri-xmpn_large.jpg
Kapolri: Kita Tidak Antikritik dan Komitmen Perbaiki Diri!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement