Tim Joint Investigation Tangkap Dua Saudara Gembong Narkoba Helen di Jambi

JAMBI - Usai sudah sepak terjang Mr T atau yang dikenal sebagai Tikui yang diduga sebagai bandar narkoba terbesar di Jambi.

Dia ditangkap tim gabungan Dit Tipidnarkoba Bareskrim Polri dan Polda Jambi bersama M dan A di Jambi. A sendiri diketahui masih saudaranya T.

"Ketiga pelaku yang telah diamankan hari ini, yaitu berinisial T, A dan M dan semuanya diamankan di Kota Jambi," ungkap Kabid Humas Polda Jambi Kombes Pol Mulia Prianto, Jumat (11/10/2024).

Dia menjelaskan, ketiganya merupakan bandar narkoba dan masih terlibat dengan jaringan H (Helen) yang tertangkap di Jakarta.

"Dari tiga orang pelaku tersebut, dua diantaranya, yaitu T dan A masih bersaudara dengan wanita berinisial H yang telah diamankan kemarin di Jakarta.