Presiden Jokowi Dukung Pengembangan Sektor Kreatif di Aceh

ACEH - Presiden Joko Widodo mendukung peran pemuda penerus bangsa hingga pelopor inovasi dan kreativitas yang dapat menggerakkan roda perekonomian dan sosial di Aceh, seperti program telah diluncurkan untuk mengoptimalkan potensi pemuda di bidang kreatif, yaitu Program Aneuk Muda Aceh Unggul dan Hebat (AMANAH).

Program ini merupakan inisiatif dari dari Badan Intelijen Negara (BIN) di bawah pimpinan Jenderal (Pol) Budi Gunawan, yang dirancang sejalan dengan visi Presiden Jokowi untuk memberdayakan generasi muda Indonesia khususnya di Aceh, melalui pengembangan kreativitas.

Dukungan Presiden Jokowi menjadi angin segar bagi program ini, yang bertujuan untuk memfasilitasi dan memberdayakan para pemuda dalam menciptakan generasi unggul yang mampu bersaing di tingkat global.

"Aceh, dengan segala keindahan alam dan warisan budayanya, memiliki potensi yang luar biasa dalam pengembangan sektor kreatif," kata Jokowi, dikutip Sabtu (12/10/2024).