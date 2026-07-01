Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Momen Prabowo Beri Hormat kepada Jokowi saat Hadiri HUT Ke-80 Bhayangkara

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 01 Juli 2026 |08:29 WIB
Momen Prabowo Beri Hormat kepada Jokowi saat Hadiri HUT Ke-80 Bhayangkara
Prabowo Beri Hormat kepada Jokowi saat Hadiri HUT Ke-80 Bhayangkara (foto: dok ist)
A
A
A

BOGOR – Presiden Prabowo Subianto menghadiri upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Bhayangkara yang digelar di Lapangan Satuan Latihan (Satlat) Korps Brimob Polri, Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (1/7/2026).

Berdasarkan pantauan di lokasi, Prabowo yang mengenakan Pakaian Sipil Lengkap (PSL) berupa jas, dasi biru, dan peci tiba di lokasi acara. Sesaat setelah memasuki area utama, Prabowo langsung memberikan hormat kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang telah lebih dahulu hadir.

Setelah itu, Prabowo menyalami sejumlah tamu undangan, di antaranya Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) serta istri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Shinta Nuriyah Wahid.

Dalam peringatan HUT ke-80 Bhayangkara ini, Prabowo juga bertindak sebagai inspektur upacara. Rangkaian acara turut diisi dengan atraksi kemampuan taktis Korps Bhayangkara, termasuk simulasi penindakan terorisme, pembebasan sandera di kapal niaga oleh Tim Penindak Polri, hingga demonstrasi bela diri personel Polri.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/01/337/3227507//jokowi-V6vu_large.jpg
Jokowi dan Jusuf Kalla Hadiri Upacara HUT Ke-80 Bhayangkara di Satlat Brimob Cikeas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/01/337/3227491//presiden_prabowo_subianto-KJ0d_large.jpg
Dipimpin Prabowo, Polri Gelar Upacara Hari Bhayangkara Ke-80 Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/30/337/3227462//joko_widodo-tOdk_large.jpg
Jokowi Dipastikan Hadiri HUT Ke-80 Bhayangkara di Cikeas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/30/337/3227451//presiden_prabowo_subianto-w3BT_large.jpeg
Prabowo Akan Pimpin Upacara HUT Ke-80 Bhayangkara di Cikeas Besok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/30/337/3227459//istana-grot_large.jpg
Istana Bersolek Jelang Kunjungan Presiden Belarus Lukashenko 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/30/337/3227435//kapolri_jenderal_listyo_sigit_prabowo-Rmi7_large.jpg
Jelang Hari Bhayangkara, Polri Gelar Doa Bersama Lintas Agama
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement