Momen Prabowo Beri Hormat kepada Jokowi saat Hadiri HUT Ke-80 Bhayangkara

BOGOR – Presiden Prabowo Subianto menghadiri upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Bhayangkara yang digelar di Lapangan Satuan Latihan (Satlat) Korps Brimob Polri, Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (1/7/2026).

Berdasarkan pantauan di lokasi, Prabowo yang mengenakan Pakaian Sipil Lengkap (PSL) berupa jas, dasi biru, dan peci tiba di lokasi acara. Sesaat setelah memasuki area utama, Prabowo langsung memberikan hormat kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang telah lebih dahulu hadir.

Setelah itu, Prabowo menyalami sejumlah tamu undangan, di antaranya Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) serta istri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Shinta Nuriyah Wahid.

Dalam peringatan HUT ke-80 Bhayangkara ini, Prabowo juga bertindak sebagai inspektur upacara. Rangkaian acara turut diisi dengan atraksi kemampuan taktis Korps Bhayangkara, termasuk simulasi penindakan terorisme, pembebasan sandera di kapal niaga oleh Tim Penindak Polri, hingga demonstrasi bela diri personel Polri.