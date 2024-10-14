Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gelar Operasi Zebra, Polisi Sasar Pengendara Anak di Bawah Umur 

Banda Haruddin Tanjung , Jurnalis-Senin, 14 Oktober 2024 |18:30 WIB
Gelar Operasi Zebra, Polisi Sasar Pengendara Anak di Bawah Umur 
Operasi Zebra 2024 (Foto: MPI)
A
A
A

PEKANBARU - Polres Rokan Hulu (Rohul) menggelar Operasi Zebra Lancang Kuning, Senin (14/10/2024). Kegiatan ini untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas demi menekan fatalitas dalam berkendara

Operasi Zebra Lancang Kuning akan digelar selama 14 hari ke depan. Operasi Zebra ini ditandai dengan apel baik dari Polri, TNI dan Pemda Rohul.

Sasaran dalam Operasi Zebra Lancang Kuning adalah razia pengendara yang masih dibawah umur dan pengedara yang mabuk saat mengendarai motor atau mobil. "Kita membagikan helm gratis kepada pengguna jalan yang tidak menggunakan helm, agar meningkatkan kesadaran pengguna jalan untuk tertib berlalu lintas, karena helm itu sangat penting untuk melindungi kepala kita." ujar Wakapolres Rohul, Kompol Rahmat Hidayat, Senin (14/10/2024).

Selain itu sasaran dalam Operasi Zebra adalah mengendarai kendaraan sambil menggunakan handphone. Hal itu karena sangat berbahaya bagi pengendara dan juga orang lain. “Ada delapan sasaran operasi ini, yakni berboncengan lebih dari dua orang untuk sepeda motor, melawan arus, menggunakan HP saat berkendara, berkendara dalam pengaruh minuman keras, pengemudi di bawah umur, berkendara melebihi kecepatan maksimum, tida menggunakan helm dan safety belt dan kendaraan over kapasitas,” tambah Kasat Lantas Polres Rohul AKP Tatit Rizkyan Hanafi.

Kapolres Rohul AKBP  Budi Setiyono mengatakan bahwa Operasi Zebra ini juga bersamaan dengan pelaksanaan operasi Mantap Praja. Sehingga setelah pembagian helm pihaknya melaksanakan kegiatan himbauan tentang Pilkada damai.

"Operasi Zebra ini juga berbarengan dengan Operasi Mantap Praja dalam rangka Pilkada 2024, sehingga kami harapkan selain tertib berlalu lintas seluruh elemen masyarakat dapat berpartisipasi dalam menciptakan pilkada  Rohul yang damai, sejuk, aman dan kondusif,” ujar Budi.
 

(Fakhrizal Fakhri )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/28/338/3079771/razia-D8j5_large.jpg
Melonjak, 92.300 Kendaraan Kena Razia Operasi Zebra Jaya 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/15/338/3074940/operasi_zebra-8nv9_large.jpg
Hari Pertama Operasi Zebra Jaya, 194 Pelanggar Lalin Ditindak Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/14/338/3074258/polisi_gelar_operasi_zebra-Qa9f_large.jpeg
Polisi Gelar Operasi Zebra Hari Ini, Berikut Jenis Pelanggaran yang Disasar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/03/338/2893884/2-402-kendaraan-di-jakarta-kena-tilang-operasi-zebra-jaya-2023-176lg8VsnK.jpg
2.402 Kendaraan di Jakarta Kena Tilang Operasi Zebra Jaya 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/03/338/2893731/dua-minggu-operasi-zebra-jaya-2023-polisi-klaim-persentase-laka-lantas-di-depok-turun-33-A68gT4WZpy.jpg
Dua Minggu Operasi Zebra Jaya 2023, Polisi Klaim Persentase Laka Lantas di Depok Turun 33%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/02/338/2892961/operasi-zebra-jaya-parkir-liar-hingga-lawan-arus-jadi-pelanggaran-terbanyak-di-jaksel-0wNh1T5nrC.jpg
Operasi Zebra Jaya, Parkir Liar hingga Lawan Arus Jadi Pelanggaran Terbanyak di Jaksel
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement