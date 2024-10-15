Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Polda Kalteng Musnahkan 50,6 Kg Sabu Hasil Pengungkapan Kasus di Lamandau

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Selasa, 15 Oktober 2024 |20:08 WIB
Polda Kalteng Musnahkan 50,6 Kg Sabu Hasil Pengungkapan Kasus di Lamandau
Polda Kalteng Musnahkan Narkotika Jenis Sabu. Foto: Dok Humas Polri.
A
A
A

PALANGKA RAYA - Komitmen Polda Kalimantan Tengah (Kalteng) dan jajaran dalam memberantas peredaran gelap narkoba di wilayah hukumnya terus dilakukan. Salah satunya dibuktikan dengan keberhasilan jajaran Polres Lamandau di bawah kepemimpinan AKBP Bronto yang mengungkap kasus tindak pidana narkotika dengan mengamankan satu pelaku berinisial W (33) dengan barang bukti sebanyak 50,6 Kilogram (Kg) Sabu.

Kapolda Kalteng Irjen Djoko Poerwanto menerangkan bahwa barang bukti yang akan dimusnahkan kali ini sebanyak 50,6 Kilogram Sabu atau tepatnya 50,658 gram dari satu kasus dengan satu tersangka yang merupakan hasil pengungkapan di Kabupaten Lamandau.

"Untuk barang bukti sabu yang berhasil disita dari pelaku tersebut, bermula saat tim patroli gabungan Polres Lamandau melakukan pengecekan kelengkapan surat-surat kendaraan bermotor yang melintas di Jalan Lintas Kalimantan Km. 4, Desa Kujan, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau," kata Djoko, Selasa (15/10/2024). 

Lebih lanjut, Djoko juga menjelaskan bahwa pada saat melakukan pengecekan tim patroli gabungan menghentikan satu unit roda empat jenis Minibus merk Toyota Calya dengan nomor polisi B 2742 UFC.

Saat pertugas melakukan pengecekan. Terduga pelaku berinisial W mengaku bahwa dirinya berasal dari Provinsi Kalimantan Barat hendak menuju Provinsi Kalimantan Selatan dengan membawa muatan berupa jerigen berisikan minyak.

"Namun setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh petugas, ternyata jerigen tersebut bukan berisi minyak, melainkan terdapat bungkusan plastik warna hitam," ujarnya. 

Lebih dalam, Djoko membeberkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan mendalam terhadap isi jerigen tersebut, ditemukan sebanyak 47 bungkus yang diduga berisi narkotika jenis sabu seberat 50,6 kilogram.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/07/338/3120395/narkoba-iDI6_large.jpg
Polisi Gerebek Pabrik Sinte Rumahan di Depok, Peracik Ditangkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/14/338/3085608/barang_bukti_bibit_ganja_disita_polisi-jMBW_large.jpg
Polisi Tangkap Penanam Ganja di Bogor, Sita Barbuk 1 Kg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/02/340/3081524/bareskrim_polri_rilis_narkotika_1_ton_sabu_dan_ganja-Pwnu_large.jpeg
Pengungkapan Polres Lamandau Masuk dalam 80 Kasus Narkoba 1 Ton Sabu dan Ganja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/01/337/3081218/bareskrim_rilis_kasus_narkotika_seberat_1_ton-Ub4V_large.jpeg
Bareskrim Sebut Perputaran Uang Peredaran 1 Ton Sabu dan Ganja Capai Rp59,2 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/01/337/3081171/bareskrim_rilis_kasus_narkotia_1_ton-DAIa_large.jpeg
Dukung Asta Cita Prabowo, Bareskrim Sita 1 Ton Sabu-Ganja dalam 2 Bulan Operasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/24/340/3078277/kapolda_kalsel_irjen_winarto_rilis_kasus_pengungkapan_sabu-JrTO_large.png
Kapolda Kalsel Pimpin Rilis Kasus Pengungkapan Narkoba Sabu 70,76 Kg 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement