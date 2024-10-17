Jika Terpilih Jadi Gubernur, Ahmad Ali Siap Perbaiki Seluruh Jalanan di Sulteng

BANGGAI - Calon Gubernur Sulawesi Tengah nomor urut 1 Ahmad Ali memberikan pernyataan yang penuh komitmen terkait rencana pembangunan infrastruktur serta pemberdayaan masyarakat provinsi tersebut jika ia terpilih menjadi gubernur.

Dalam pidatonya saat kampanye di Bualemo, Kabupaten Banggai, Kamis (17/10/2024) malam, ia menggarisbawahi pentingnya infrastruktur jalan yang baik sebagai salah satu prioritas utama programnya.

Politisi Partai NasDem ini mencontohkan pengalamannya saat melakukan perjalanan dari Luwuk ke Bualemo, di mana ia mendapati bahwa jalan yang dilalui masih dalam kondisi rusak.

"Saya mendengar kabar bahwa jalan-jalan di Sulawesi Tengah sudah mulus. Namun, ketika saya sendiri melewati jalur dari Luwuk ke Bualemo, perjalanan yang seharusnya tidak lama justru memakan waktu hampir tiga jam karena kondisi jalan yang rusak," ujar Ahmad.

Mantan Anggota DPR RI dua periode menyadari betapa pentingnya infrastruktur jalan bagi masyarakat, terutama dalam menunjang aktivitas ekonomi.

Ahmad berkomitmen untuk memastikan bahwa semua jalan di Sulteng akan berada dalam kondisi mulus.

"Jalan yang mulus akan memudahkan masyarakat dalam menjalankan aktivitas ekonomi, dan dengan itu, indeks logistik kita akan semakin rendah dan biaya pengangkutan barang juga akan lebih murah," ucapnya.