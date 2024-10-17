Advertisement
HOME NEWS JABAR

Kronologi Kecelakaan Beruntun 9 Kendaraan yang Tewaskan 2 Orang di Subang 

Agus Warsudi , Jurnalis-Kamis, 17 Oktober 2024 |17:34 WIB
Kronologi Kecelakaan Beruntun 9 Kendaraan yang Tewaskan 2 Orang di Subang 
Kecelakaan (foto: freepik)
A
A
A

BANDUNG - Kecelakaan beruntun melibatkan 9 kendaraan dan menewaskan dua orang terjadi di Jalan Raya Bandung-Subang, tepatnya Kampung/Kelurahan Pasirkareumbi, Kecamatan, Kabupaten Subang, Kamis (17/10/2024) sekitar pukul 07.40 WIB. 

Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Jules Abraham Abast mengatakan, berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara (TKP) dan keterangan saksi, kronologi kejadian berawal saat dump truck pengangkut tanah dan batu nopol B 9785 FYW yang dikemudikan Ahmad (43), warga Kampung Cibogo RT 001/005 Desa Wantisari, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, melaju dari arah Bandung ke Subang.

Tiba di lokasi kejadian dengan kontur jalan menurun, kata Kabid Humas, dump truck B 9785 FYW melaju tidak terkendali lalu menabrak motor Honda Supra Fit yang dikendarai Imam Faturohman (20) warga Kampung Kalapa 2 RT 005/006 Desa Mekarsari Kecamatan Cilawu,  Garut.

"Setelah itu, dump truck B 9785 FYW menabrak Hino dump truck B 9313 FYV yang dikemudikan Heriansyah (36) warga Kampung Malangnengah, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang. Kemudian dump truck B 9313 FYV menabrak becak yang dikayuh Roni Gunawan (66), dan sedan Timor T 1571 VA yang parkir di bengkel ban," kata Kombes Jules.

 

Halaman:
1 2 3
      
