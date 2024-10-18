Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Ahli Patologi Sosial UI Paparkan Ada Beberapa Wilayah di Indonesia yang Sengaja Dibuat Tetap Miskin

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Jum'at, 18 Oktober 2024 |20:34 WIB
Ahli Patologi Sosial UI Paparkan Ada Beberapa Wilayah di Indonesia yang Sengaja Dibuat Tetap Miskin
Ahli Patologi Sosial UI, Ester Yusuf
A
A
A

KUPANG - Kemiskinan di Indonesia masih menjadi isu besar yang belum terselesaikan, meski berbagai kebijakan telah digulirkan untuk mengatasinya. 

Beberapa pihak bahkan melihat kemiskinan sebagai sebuah proyek terstruktur yang dipelihara oleh sistem demi kepentingan tertentu. 

Hal itu terungkap dalam diskusi kelompok terpumpun (FGD) bertajuk Kerapuhan Etika Penyelenggara Negara : Kedaulatan Ekonomi yang digelar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) di Universitas Muhammadiyah Kupang, Nusa Tenggara Timur, Kamis (17/10/2024).

Ahli Patologi Sosial dari Universitas Indonesia, Ester Jusuf, mengungkapkan kemiskinan di beberapa wilayah terlihat sengaja dipertahankan.

"Wilayah yang miskin mungkin memang sengaja dibuat tetap miskin. Kita bicara tentang penghasilan, garis kemiskinan, sesuatu yang sangat politis. Ada banyak kasus orang sengaja memproyeksikan kemiskinan untuk kepentingan pribadi. Ini sudah menjadi gejala sosial, bahkan terstruktur," ujarnya.

Menurut Ester, kemiskinan tidak bisa hanya dilihat dari angka atau data statistik yang menunjukkan penurunan jumlah orang miskin. 

Ia menekankan pentingnya melihat realita yang dihadapi masyarakat, termasuk ketersediaan kebutuhan dasar seperti makanan, kesehatan, dan akses pendidikan. 

"Kita harus menggali pada faktanya, pada keadaan sesungguhnya. Bukan pada saat menganggap bahwa berhasil membuat 75 persen rakyat Indonesia tidak miskin, tapi lihat apakah bangsa kita sudah tidak mengalami kelaparan, tubuhnya tidak ada berbagai penyakit, pikirannya bisa jernih logis mempertahankan kepentingannya," tambah Ester.

Sosiolog Pembangunan Pedesaan Charles Beraf mengatakan pentingnya pemberdayaan masyarakat untuk melawan pemiskinan yang sistemik.

Charles menceritakan pengalaman di Keo Tengah, Flores, di mana para petani kakao yang dulu bergantung pada tengkulak kini mulai memproduksi cokelat batangan sendiri melalui pemberdayaan masyarakat lokal.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/320/3178027//prabowo-qVtS_large.jpg
Kemiskinan dan Pengangguran Terendah Sepanjang Sejarah, Prabowo: Jangan Cepat Puas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/320/3175519//bansos-1e90_large.jpg
Prabowo Targetkan Kemiskinan Turun di Bawah 5%, PKH Jadi Ujung Tombak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/340/3172541//gunung_meletus-xDUq_large.jpg
Gunung Lewotobi Laki-Laki Meletus, Waspada Abu Vulkanik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/337/3171495//menteri_agama_nasaruddin_umar-BH4w_large.jpg
Menag Sebut Tradisi Berbagi Bisa Angkat 2 Juta Warga dari Kemiskinan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/320/3171324//rumah-JnVH_large.jpg
Rumah Khusus Eks Pejuang Timor Timur Pakai Teknologi Tahan Gempa, Ini Penampakannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/340/3171186//polri-2KoA_large.jpg
Kapolda NTT: Keberadaan Sumur Bor Atasi Krisis Air Bersih Warga di Kota Kupang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement