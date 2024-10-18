Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Kecelakaan Beruntun Libatkan 3 Truk, Dua Orang Tewas di TKP 

Yohanes Demo , Jurnalis-Jum'at, 18 Oktober 2024 |10:37 WIB
Kecelakaan Beruntun Libatkan 3 Truk, Dua Orang Tewas di TKP 
Kecelakaan beruntun 3 truk menewaskan dua orang (Foto : istimewa)
A
A
A

YOGYAKARTA - Dua orang dilaporkan meninggal dunia dalam insiden kecelakaan beruntun yang melibatkan dua truk muatan pasir dan satu truk kontainer di jalan Jogja-Wates, tepatnya di Dusun Kalakan, Kalurahan Argorejo, Kapanewon Sedayu, Kabupaten Bantul pada Jumat (18/10/2024).

Kasi Humas Polres Bantul, AKP I Nengah Jeffry Prana Widnyana mengatakan, kronologi sementara penyebab kecelakaan diduga karena truk kontainer menyalip dua truk bermuatan pasir tersebut. 

Awalnya, sekira pukul 05.58 WIB truk muatan pasir bernopol AD 8330 BJ yang dikemudikan oleh Pandri (33) dengan penumpang Maryanto (31) melaju beriringan dengan truk tanpa nopol yang dikemudikan oleh Suryanto (24) dengan penumpang Trimanto (31) dari arah timur ke barat. Adapun keempatnya merupakan warga Klaten, Jawa Tengah. 

"Kendaraan sama-sama dari arah timur hendak ke barat. Truk kontainer mau menyalip dua truk muatan pasir yang ada di depannya, tapi gagal," kata Jeffry, Jumat, (18/10/2024).

Akibatnya, truk kontainer dengan nopol AB-8636-OG yang dikemudikan oleh Tarza (57) warga Subang, Jawa Barat menyerempet truk bernopol AD 8330 BJ hingga oleng, dan tertabrak truk muatan pasir yang ada dibelakangnya.

"Insiden ini mengakibatkan pengemudi dan penumpang truk AD 8330 BJ tewas di lokasi kejadian karena terjepit kabin kendaraan," ucap Jeffry.

 

Halaman:
1 2
      
