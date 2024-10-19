Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS SUMUT

Sering Dibandingkan dengan Anak Tetangga, Pria Ini Bacok Bapak Ibunya hingga Kritis

Randi Kurniawan , Jurnalis-Sabtu, 19 Oktober 2024 |17:23 WIB
Sering Dibandingkan dengan Anak Tetangga, Pria Ini Bacok Bapak Ibunya hingga Kritis
Anak bacok bapak dan ibunya hingga kritis lantaran sering dibandingkan dengan anak tetangga (Foto : iNews)
A
A
A

LABUHANBATU - Diduga dendam lantaran sering dibandingkan dengan anak tetangga, seorang anak di Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, membacok bapak dan ibu kandungnya hingga kritis. Kini, pelaku telah ditangkap personel kepolisian Polsek Sungai Kanan.

Kedua korban yang mengalami luka bacok pada bagian kepala, harus menjalani 25 jahitan dan masih dalam perawatan di rumah sakit.

Pria berinisial ASD (23), tak berkutik usai ditangkap dan digelandang petugas kepolisian ke Polsek Sungai Kanan, Polres Labuhanbatu Selatan. Dia ditangkap usai membacok kedua orangtuanya dengan parang.

Kapolsek Sungai Kanan AKP Pardomuan Hutasuhut, mengatakan peristiwa tersebut terjadi pada, Kamis 17 Oktober 2024, sekira pukul 18.30 WIB di rumah korban.

Saat kejadian, ibu pelaku RR (47) sedang mengupas kulit pisang. Tiba-tiba, pelaku yang baru sampai rumah langsung mengambil parang dan membacok kepala sang ibu.

Mendapat tindakan brutal tersebut korban menjerit, kemudian sang suami PAD yang mendengarnya mencoba melerai dan menolong, namun juga ikut dibacok oleh sang anak, juga di bagian kepala.

 

Halaman:
1 2
      
