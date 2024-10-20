Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Abu Paya Pasi Serukan Alumni dan Majelis Taklim Menangkan Muzakir Manaf-Fadlullah

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Minggu, 20 Oktober 2024 |23:23 WIB
Abu Paya Pasi Serukan Alumni dan Majelis Taklim Menangkan Muzakir Manaf-Fadlullah
Pilgub Aceh
A
A
A

ACEH TIMUR - Tgk Muhammad Ali atau akrab disapa Abu Paya Pasi, Aceh Timur, mengeluarkan maklumat untuk memenangkan pasangan Muzakir Manaf (Mualem) dan Fadlullah (Dek Fad) sebagai Gubernur Aceh dan Wakil Gubernur dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) mendatang.  

Maklumat tersebut ditandatangani oleh Abu Paya Pasi pada tanggal 15 Oktober 2024 yang ditujukan kepada dewan pengajar, santri, pimpinan dayah dan alumni dayah Bustanul Huda di bawah pimpinan Abu Paya Pasi. Maklumat tersebut juga berlaku untuk seluruh majelis taklim dan Mahabbah yang dipimpin oleh Abu Paya Pasi baik masih aktif ataupun tidak

Muhammad Nur, pimpinan dayah Tabina Aceh membenarkan keabsahan maklumat yang dikeluarkan oleh Abu Pasi tersebut. Dia mengaku telah berkomunikasi langsung dengan Abu terkait maklum tersebut 

"Saat ini Abu masih berada di tanah suci sedang menjalankan ibadah umrah dan mendoakan agar Mualem-Dek Fad menang dalam Pilkada ini,” kata Muhammad Nur.  

Terpisah, juru bicara pemenangan Mualem-Dek Fad, Mahfudz Y Loethan menyebutkan maklumat yang dikeluarkan Abu Paya Pasi adalah hal yang diharapkan. Karena dukungan Abu sangat penting untuk masa depan Aceh.  

 

