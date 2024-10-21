Advertisement
HOME NEWS BALI

Tragis! Dedianus Tewas Mengenaskan Diamuk Massa Usai Hina Masyarakat Bali di TikTok

Ketut Catur Kusumaningrat , Jurnalis-Senin, 21 Oktober 2024 |13:41 WIB
Tragis! Dedianus Tewas Mengenaskan Diamuk Massa Usai Hina Masyarakat Bali di TikTok
Dedianus Tewas Mengenaskan Diamuk Massa Usai Hina Masyarakat Bali
A
A
A

GIANYAR- Seorang warga pendatang pekerja proyek di Kabupaten Gianyar, Bali tewas diamuk massa. Korban yang bernama Dedianus Kalaiyo (19) tewas setelah mendapat perawatan intensif di rumah sakit.

Kapolres Gianyar, AKBP Umar, membenarkan adanya peristiwa amuk massa yan menyebabkan satu orang tewas.

“Ada kesalahpahamam dengan pekerja proyek di Gianayar. Tim sedang bekerja untuk menelusuri siapa yang terlibat dalam perselisihan tersebut,” ujar AKBP Umar, Senin (21/10/2024).

Korban tewas diamuk massa karena menghina masyarakat Bali melalui media sosial TikTok. Dalam video viral tersebut menampilkan rombongan masyarakat Bali yang sedang melaksanakan upacara melasti. Dalam video tersebut diedit dengan di isi tulisan tidak pantas.

Namun tidak hanya diisi tulisan tak pantas, backsound video juga diedit. Postingan yang diunggah akun TikTok ini pun viral di sosial media hingga mendapat kecaman oleh netizen.

Warga kemudian mencari keberadaan pengunggah postingan tersebut hingga diketahui yang bersangkutan merupakan oknum warga pendatang yang sedang bekerja di sebuah proyek di sebuah desa di Kabupaten Gianyar, Bali.

Warga yang emosi kemudian menghajar yang bersangkutan beramai-rama. Korban yang mengalami sejumlah luka langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Sanjiwani Gianyar.

 

Halaman:
1 2
      
