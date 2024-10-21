Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Mesin Meledak, Tukang Las Tewas dengan Kondisi Kepala dan Badan Terpisah

Banda Haruddin Tanjung , Jurnalis-Senin, 21 Oktober 2024 |20:17 WIB
Mesin Meledak, Tukang Las Tewas dengan Kondisi Kepala dan Badan Terpisah
Lokasi kejadian meledaknya mesin las di Riau (foto: Okezone/Banda)
A
A
A

PEKANBARU – Peristiwa mengenaskan terjadi di sebuah bengkel di Jalan Srikandi RT 02 Rw 01 Kelurahan Delima, Kecamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru. Seorang pekerja bengkel bernama Hendri Saputra Hidayat (24) tewas dengan kondisi mengenaskan. 

Korban tewas dengan kondisi kepada dan terpisah. Hal ini terjadi saat korban sedang mengelas drum dengan las karbit.

“Saat ini lokasi sudah kita beri garis polisi untuk penyelidikan lebih lanjut,” kata Kapolsek Binawidya, Kompol Asep Rahmat Senin (21/10/2024).

Dia menjelaskan, bahwa pada hari Senin tgl 21 Oktober 2024 sekira pukul 17.15 WIB berdasarkan keterangan teman korban Irma Surya, dan Ruswanto bahwa korban akan membawa drum berisi oli yang saat itu berada di dalam bengkel.

 

Halaman:
1 2
      
