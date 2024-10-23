15 Tahun Menduda, Pria Ini Cabuli Keponakannya Berkali-kali

TEBO - Seorang pria ditangkap Tim Sultan Satreskrim Polres Tebo usai mencabuli keponakannya sendiri dan masih di bawah umur.

Kejadian tersebut saat korban ingin mengantarkan makanan kepada pelaku di kebun, lalu pelaku tak kuasa menahan hawa nafsunya karena sudah 15 tahun menduda.

Pelaku berinisial ZF (40) ditangkap didalam hutan tempat persembunyiannya setelah kabur, aksinya dilihat sepupu korban saat ingin mencabuli keponakannya sendiri yang masih berusia 15 tahun.

Ddari keterangan korban, bahwa dirinya sudah dua kali dicabuli pamannya sejak Agustus 2024 lalu, sedangkan aksi kedua korban diketahui oleh sepupu korban dan meniriaki pelaku sehingga aksi bejat pelaku terhenti.