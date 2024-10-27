Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Cagub Riau yang Didukung Perindo Salip Suara Petahana

Banda Haruddin Tanjung , Jurnalis-Minggu, 27 Oktober 2024 |22:47 WIB
Cagub Riau yang Didukung Perindo Salip Suara Petahana
Pilgub Riau
A
A
A

PEKANBARU - Pasangan Calon Gubernur Riau dan Wakil Gubernur Riau M Nasir-HM Wardan yang diusung Partai Perindo dan partai kualisi lainnya menunjukan elektabilitas naik cukup signifikan. Bahkan pasangan ini menyalip calon dari petaha

Hal itu disampaikan lembaga Survei The Republic Institute. Di mana hasil ini merupakan hasil riset terakhir dengan wawancara langsung dengan responsden. Direktur The Republic Institute, DR Sufyan mengatakan bahwa teknik pengambilan sampel adalah Stratified Random Sampling dengan jumlah sampel keseluruhan sebanyak 1200 responden, yang tersebar di seluruh wilayah di Provinsi Riau, kemudian diturunkan ke kecamatan,
lalu dilanjutkan ke tingkat Kelurahan, lalu diturunkan ke tingkat RT, rumah.

Pasangan nomor urut 2 M Nasir Wardan bersaing ketat dengan pasangan nomor urut 1 Abdul Wahid-SF Haryanto di Pilgub Riau. Pasangan M Nasir Wardan mengalahkan petana Syamsuar," katanya di Pekanbaru Minggu (27/10/2024).

Berdasarkan hasil survei, bahwa sebagian responden ingin perubahan. Di mana sebagian besar masyarakat Riau tidak puas dengan kepimpunan petahana yang kini maju dan mendapat nomor urut 3.

"Sebagian besar warga Riau kecewa dengan kepemimpinan petahana dan mengingankan perubahan," tegasnya.

Halaman:
1 2
      
