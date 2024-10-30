Cerita Mengerikan Poniyem Lihat Anaknya Tewas Dibakar Gegara Rebutan Warisan

MALANG - Poniyem (57) masih tak percaya dengan kematian Yayuk Fitriyah (35) dibakar adiknya sendiri usai bertengkar persoalan warisan. Ruliyanto (28) warga Dusun Krajan RT 9 RW 5 Dess Tamankuncaran, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang, menjadi pelaku pembakar memang masih anak darı Poniyem.

Poniyem orang tua korban menuturkan, Ruliyanto awalnya meminta bagian darı warisan sang ayah atau suami darı Poniyem yang meninggal dunia. Padahal tanah rumah itu memang sudah dijual, tapi karena digunakan beberapa hal termasuk mengurus kematian suami Poniyem juga.

"Adiknya (Ruliyanto) minta bagian warisan dari bapaknya. Aku katakan rumahnya saja sudah dijual, rumah tinggal gentengnya aja, dijual habis buat biaya yang meninggal, itu juga tidak sedikit, habis banyak," ungkap Poniyem, ditemui di rumahnya Dusun Krajan RT 11 RW 4 Desa Tamankuncaran, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang.

Poniyem mengakui, dari hasil menjual rumah itu, ada uang senilai Rp20 juta. Tapi uang itu disebut Poniyem, sudah dipinjam oleh salah seorang kerabat di Kota Batu. Ia sudah menjanjikan bila uang itu dibayarkan oleh kerabatnya itu hasilnya akan dibagi dengan empat anaknya, termasuk Ruliyanto.

"(Uang Rp 20 juta) Saya suruh bagi dengan saudaranya semuanya empat, masih tidak mendengarkan, hingga akhirnya disiram bensin meninggal. Selama ini nggak pernah kayak gini (rebutan warisan), hanya kayak gitu saja," kata dia sambil masih tampak bersedih.