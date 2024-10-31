Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Gempa M3,4 Guncang Parigi Moutong Sulteng

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Kamis, 31 Oktober 2024 |13:42 WIB
Gempa M3,4 Guncang Parigi Moutong Sulteng
Ilustrasi (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Gempa bumi bermagnitudo (M) 3,4 mengguncang Parigi Moutong, Sulawesi Tengah (Sulteng), Kamis (31/10/2024). Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan bahwa gempa berlangsung sekitar pukul 13:02 WIB.

Lokasi gempa berada pada 0.15 Lintang Utara (LU), dan 121.05 Bujur Timur (BT0, tepatnya 55 kilometer sebelah tenggara Parigi Moutong. Gempa berada pada kedalaman 125 kilometer.

BMKG mengingatkan bahwa informasi gempa ini mengutamakan kecepatan. Sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

"#Gempa Mag:3.4, 31-Oct-2024 13:02:24WIB, Lok:0.15LU, 121.05BT (55 km Tenggara PARIGIMOUTONG-SULTENG), Kedlmn:125 Km #BMKG," tulis BMKG.


 

(Fakhrizal Fakhri )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
