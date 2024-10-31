Advertisement
HOME NEWS JATIM

Mantan Anggota DPRD Bangkalan Diduga Lecehkan Sejumlah Bocah Perempuan

Taufik Syahrawi , Jurnalis-Kamis, 31 Oktober 2024 |18:15 WIB
Mantan Anggota DPRD Bangkalan Diduga Lecehkan Sejumlah Bocah Perempuan
Warga demo di depan rumah mantan Anggota DPRD Bangkalan yang diduga lakukan pelecehan pada anak perempuan (Foto: iNews)
BANGKALAN - Puluhan warga demo ke rumah mantan Anggota DPRD Bangkalan sekaligus pengasuh pondok pesantren di Bangkalan, Madura. Aksi warga digelar terkait dugaan tidak pelecehan seksual terhadap sejumlah anak dibawah umur oleh yang bersangkutan.

Warga mendesak pihak kepolisian segera menangkap terduga pelaku pencabulan tersebut.

Aksi digelar puluhan warga di Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan, di kediaman seorang warga setempat berinisial SA yang merupakan mantan anggota DPRD Bangkalan, serta pengasuh salah satu pondok pesantren di lokasi tersebut.

Dalam aksinya, warga mengecam SA karena diduga melakukan pencabulan terhadap beberapa orang siswa putri di bawah umur yang menuntut ilmu di lembaga pendidikan di tempatnya.

Dari keterangan warga, pencabulan tersebut terungkap dari tangkapan layar percakapan di aplikasi Whatsapp, dengan salah seorang korban, yang kemudian berlanjut pada laporan ke Polres Bangkalan.

Selain dua orang yang melapor ke polisi. empat orang lainnya juga sudah mengadu atau melaporkan perbuatan SA kepada kepala desa setempat.

Warga marah karena SA sebagai orang yang dihormati selama ini, telah melakukan perbuatan bejat pada anak-anak.

 

Halaman:
1 2
      
