HOME NEWS JABAR

Viral Anak SMA Naik Moge Ngebut di Tol Purbaleunyi 

Ervand David , Jurnalis-Kamis, 31 Oktober 2024 |07:57 WIB
Viral Anak SMA Naik Moge Ngebut di Tol Purbaleunyi 
Viral Anak SMA Naik Moge Ngebut di Jalan Tol. Foto: Tangkapan Layar iNews TV.
A
A
A

JAKARTA - Sebuah video menampilkan pengendara Motor Gede (Moge) sedang ngebut di Jalan Tol Purbaleunyi, Jawa Barat (Jabar), viral di Media Sosial (Medsos). Ia melintas diantara para kendaraan roda empat dengan kecepatan tinggi di jalur bebas hambatan. 

Jalur Tol sendiri khusus kendaraan roda empat atau lebih. Untuk motor atau roda dua dilarang keras memasuki jalan bebas hambatan. 

Dalam video yang beredar, pengendara berseragam Sekolah Menengah Atas (SMA) tersebut melintas dengan kecepatan tinggi melewati mobil maupun truk. 

Pengendara sendiri diketahui merupakan Siswa SMA yang melaju dari arah Garut Menuju Bandung. 

 

