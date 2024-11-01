Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Breaking News! Sopir Truk Tabrak Mobil TvOne Ditetapkan Tersangka

Eka Setiawan , Jurnalis-Jum'at, 01 November 2024 |14:38 WIB
Breaking News! Sopir Truk Tabrak Mobil TvOne Ditetapkan Tersangka
Mobil truk ekspedisi tabrak mobil TvOne di Tol Pemalang (Foto: Ist/Eka Setiawan)
A
A
A

SEMARANG - Polda Jawa Tengah menetapkan sopir truk ekspedisi, inisial J (36) yang menghantam mobil berpenumpang kru TvOne di Tol Pemalang, Jawa Tengah sebagai tersangka. Dalam kecelakaan itu, tiga orang kru TvOne tewas.

Demikian dikatakan Dirlantas Polda Jateng Kombes Pol Sonny Irawan, di Mapolda Jateng, Kota Semarang, Jumat (1/11/2024).

Menurut Sonny, truk mempunyai 2 sopir, 1 di antaranya cadangan dan 1 kernet. Truk berangkat dari Tangerang tujuan Jawa Timur.

Tim penyidik telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan gelar perkara serta pemeriksaan saksi-saksi. Pihaknya mendapati tidak ditemukan bekas pengereman di lokasi kejadian.

"Tidak ditemukan adanya pengereman di kendaraan truk tersebut," katanya.

Pelaku dijerat UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. "Kami akan periksa saksi-saksi lagi untuk memperkuat proses penyidikan tersebut," ujarnya.

Insiden kecelakaan lalu lintas itu terjadi Kamis 31 Oktober 2024 sekira pukul 06.45 WIB. Mobil yang dihantam truk dari belakang, berisi 5 kru TvOne, 3 di antaranya tewas di TKP, 2 lainnya luka-luka.

Sebelumnya diberitakan, mobil rombongan wartawan TvOne mengalami kecelakaan maut di KM 315 Jalur Tol Pemalang, Jawa Tengah dan menewaskan tiga orang, Kamis pagi. Rombongan wartawan tersebut akan melakukan peliputan investigasi ke daerah Jawa Timur. 

"Mau liputan indept investigasi," ujar Felicia Amelinda, presenter TvOne yang menjadi korban selamat.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/338/3179862/kecelakaan-YXdJ_large.jpg
Tragis! Pemotor Pelajar Tewas Usai Nyalip Biskita Trans Depok, Begini Kronologinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/340/3179504/kecelakaan-8rOj_large.jpg
Bus Terguling di Tol Semarang-Batang, 3 Orang Tewas dan Puluhan Terluka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/340/3176365/mobil-241v_large.jpg
Mobil Travel Hantam Truk, Ini Identitas Satu Korban Tewas dan 9 Luka-Luka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/340/3176360/mobil_travel-wh8b_large.jpg
Mobil Travel Tabrak Truk di Tol Purbaleunyi, Satu Orang Tewas dan 9 Luka-Luka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/340/3175647/kecelakaan-AIqy_large.jpg
Kecelakaan Beruntun 6 Kendaraan di Subang, 3 Orang Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/337/3174480/viral-RXdF_large.jpg
Kronologi Truk Tronton Terjun Bebas dari Tol Tangerang - Merak, Lima Warga Jadi Korban
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement