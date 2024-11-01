Breaking News! Sopir Truk Tabrak Mobil TvOne Ditetapkan Tersangka

SEMARANG - Polda Jawa Tengah menetapkan sopir truk ekspedisi, inisial J (36) yang menghantam mobil berpenumpang kru TvOne di Tol Pemalang, Jawa Tengah sebagai tersangka. Dalam kecelakaan itu, tiga orang kru TvOne tewas.

Demikian dikatakan Dirlantas Polda Jateng Kombes Pol Sonny Irawan, di Mapolda Jateng, Kota Semarang, Jumat (1/11/2024).

Menurut Sonny, truk mempunyai 2 sopir, 1 di antaranya cadangan dan 1 kernet. Truk berangkat dari Tangerang tujuan Jawa Timur.

Tim penyidik telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan gelar perkara serta pemeriksaan saksi-saksi. Pihaknya mendapati tidak ditemukan bekas pengereman di lokasi kejadian.

"Tidak ditemukan adanya pengereman di kendaraan truk tersebut," katanya.

Pelaku dijerat UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. "Kami akan periksa saksi-saksi lagi untuk memperkuat proses penyidikan tersebut," ujarnya.

Insiden kecelakaan lalu lintas itu terjadi Kamis 31 Oktober 2024 sekira pukul 06.45 WIB. Mobil yang dihantam truk dari belakang, berisi 5 kru TvOne, 3 di antaranya tewas di TKP, 2 lainnya luka-luka.

Sebelumnya diberitakan, mobil rombongan wartawan TvOne mengalami kecelakaan maut di KM 315 Jalur Tol Pemalang, Jawa Tengah dan menewaskan tiga orang, Kamis pagi. Rombongan wartawan tersebut akan melakukan peliputan investigasi ke daerah Jawa Timur.

"Mau liputan indept investigasi," ujar Felicia Amelinda, presenter TvOne yang menjadi korban selamat.