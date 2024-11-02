Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Serangan Proyektil dari Lebanon ke Israel, 7 Warga Terluka

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Sabtu, 02 November 2024 |14:35 WIB
Serangan Proyektil dari Lebanon ke Israel, 7 Warga Terluka
7 warga Israel terluka atas serangan proyektil dari Lebanon (Ilustrasi)
A
A
A

KAIRO - Tujuh orang di Israel tengah terluka. Hal itu diungkapkan layanan ambulans nasional, setelah peluncuran tiga proyektil dari Lebanon pada Sabtu (2/11/2024) dini hari.

Militer Israel mengatakan, proyektil diluncurkan ke wilayah Israel. Sirene pun berbunyi di sejumlah daerah di Israel tengah. Militer Israel menyatakan, beberapa proyektil telah dicegat, katanya.

"Sebuah proyektil yang jatuh kemungkinan besar teridentifikasi di daerah tersebut," demikian pernyataan militer, melansir Reuters. 

Militer Israel kini sedang menyelidiki rinciannya.

Layanan ambulans nasional dan media lokal mengatakan, cedera berkisar dari ringan hingga sedang, sementara dua orang lainnya menderita gejala stres.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/07/18/3111603/netanyahu-pter_large.jpg
124 Negara yang Memburu Netanyahu, Ini Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/14/18/3104224/israel_gunakan_pajak_pendapatan_warga_palestina_untuk_bayar_utang_listrik-gKWt_large.jpg
Israel Gunakan Pendapatan Pajak Warga Palestina 500 Juta Dolar AS untuk Bayar Utang Listrik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/11/18/3103431/kebakaran_los_angeles-QF82_large.jpg
Karma James Woods, Dukung Israel Genosida di Gaza dan Kebakaran Los Angeles
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/05/18/3101516/serangan_israel_di_gaza_tewaskan_70_warga_palestina-AcXk_large.jpg
Serangan Israel Tewaskan 70 Warga Palestina, Mayoritas Anak-Anak dan Wanita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/13/18/3095167/bangunan_di_gaza_hancur_diserang_israel-Jvth_large.jpg
Penasihat AS Bertemu Netanyahu, Gencatan Senjata Gaza Segera Tercapai?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/11/18/3094351/israel_serang_pangkalan_militer_di_damaskus_suriah-w4x8_large.jpg
Israel Lancarkan 250 Serangan Udara ke Suriah, Klaim Hancurkan 80 Persen Kemampuan Militer
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement