Serangan Proyektil dari Lebanon ke Israel, 7 Warga Terluka

7 warga Israel terluka atas serangan proyektil dari Lebanon (Ilustrasi)

KAIRO - Tujuh orang di Israel tengah terluka. Hal itu diungkapkan layanan ambulans nasional, setelah peluncuran tiga proyektil dari Lebanon pada Sabtu (2/11/2024) dini hari.

Militer Israel mengatakan, proyektil diluncurkan ke wilayah Israel. Sirene pun berbunyi di sejumlah daerah di Israel tengah. Militer Israel menyatakan, beberapa proyektil telah dicegat, katanya.

"Sebuah proyektil yang jatuh kemungkinan besar teridentifikasi di daerah tersebut," demikian pernyataan militer, melansir Reuters.

Militer Israel kini sedang menyelidiki rinciannya.

Layanan ambulans nasional dan media lokal mengatakan, cedera berkisar dari ringan hingga sedang, sementara dua orang lainnya menderita gejala stres.