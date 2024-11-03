Wanita Cantik Ini Ditangkap Prajurit TNI AL Bersenjata Laras Panjang, Kenapa?

KALTARA - Seorang wanita cantik ditangkap Satgas TNI Angkatan Laut, setelah kedapatan membawa sabu sebanyak 1 kilogram, dari Tawau, Malaysia. Pelaku ditangkap saat berada dalam speed boat tujuan Tarakan, Kalimantan Utara.

Detik-detik penangkapan wanita berparas cantik yang membawa narkotika jenis sabu itu berlangsung dramatis.

Penangkapan dilakukan tim gabungan Second Fleet Quick Response (SFQR) Lanal, Nunukan TNI AL dan Bea Cukai Nunukan, Kalimantan Utara, disekitar Pelabuhan Sei Pancang, Sebatik.

“Satgas TNI gabungan saat itu menghentikan sebuah speed boat yang mengangkut seorang penumpang wanita, dan dicurigai membawa sabu dari Tawau, Malaysia,” ujar Dandenpomal Nunukan, Mayor Laut (PM) Prawanto, Minggu (3/11/2024).

Petugas langsung melalukan pemeriksaan atas barang bawaan wanita berinisial S tersebut. Alhasil ditemukan bungkusan plastik hitam yang didalamnya terdapat paket sabu.

“Selanjutnya wanita tersebut kita gelandang ke Mako Lanal Nunukan guna dilakukan pengembangan,”kata Prawanto.

Prawanto mengungkapkan, kasus tersebut terungkap setelah sebelumnya tim gabungan mendapat informasi adanya seseorang yang dicurigai membawa sabu.