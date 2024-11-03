Prabowo Kunjungi Jokowi Makan Malam Bersama di Solo

SOLO - Presiden Prabowo Subianto mengunjungi rumah Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) setelah kunjungannya ke Pulau Dewata Bali. Keduanya naik mobil bersama untuk makan malam di Omah Semar, Laweyan Solo.

Prabowo tiba di kediaman Sumber, Banjarsari, Solo sekitar pukul 18:20 WIB. Presiden menunggang mobil Alphard putih dengan nomor polisi B 2095 ZZH.

Prabowo kemudian masuk ke rumah Jokowi dan berada di dalam sekitar 20 menit. Sekitar pukul 18:40 WIB Prabowo keluar bersama Jokowi.

"Ke mana? Saya gak tahu jalan di Solo," ujar Prabowo saat hendak memasuki mobil Alphard putih dengan nomor polisi B 2095 ZZH.

Sementara itu, Istri Jokowi, Iriana mengantar kepergian Prabowo dan Jokowi hingga depan pintu gerbang.

"Saya di rumah saja, jaga rumah," tutup dia.



(Arief Setyadi )