Tragis, 9 Orang Tewas Tertimpa Pohon Tumbang di Wisata Alam Soppeng Sulsel

SOPPENG - Angin kencang disertai hujan deras melanda Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan (Sulsel) mengakibatkan pohon beringin tumbang di situs Bulu Matanre, Desa Mattabulu, Kecamatan Lalabata, Minggu (3/11/2024). Pohon tersebut menimpa pondok hingga menewaskan sembilan orang.

Kejadian berawal saat hujan deras warga berteduh di pondok. Kemudian, pohon berukuran besar tumbang menimpa pondok tersebut.

Pengunjung yang berada di pondok tersebut tidak sempat menyelamatkan diri dan tertimpa pohon. "Sampai saat ini, jumlah korban meninggal dunia sebanyak 9 orang," kata Kapolres Soppeng AKBP Muh Yusuf Usman.

Mendapat laporan tersebut, Kapolres bersama jajarannya terjun langsung ke lokasi beserta jajaran forkopimda setempat dan langsung melakukan evakuasi korban.

"Sementara untuk korban yang mengalami luka-luka dibawa ke Rumah Sakit Latemmamala Soppeng untuk mendapatkan pertolongan lebih lanjut," ujarnya.