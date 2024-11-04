Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Seorang WNI Tewas, 3 Lainnya Terluka dalam Aksi Perampokan di Jepang

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 04 November 2024 |20:23 WIB
Seorang WNI Tewas, 3 Lainnya Terluka dalam Aksi Perampokan di Jepang
Ilustrasi.
A
A
A

JAKARTA – Seorang warga negara Indonesia (WNI) tewas terbunuh, sementara tiga WNI lainnya terluka dalam insiden perampokan di Isesaki, Gunma, Jepang. Insiden yang terjadi pada Minggu, 3 November 2024, sejauh ini masih dalam penyelidikan pihak berwenang.

Kementerian Luar Negeri RI (Kemlu RI) menyatakan telah memonitor insiden ini setelah mendapatkan informasi dari media Jepang. Hasil penelusuran KBRI Tokyo telah mengonfirmasi identitas WNI yang meninggal dunia.

“KBRI Tokyo segera berkomunikasi dengan Kepolisian Isesaki, dan terkonfirmasi bahwa benar seorang WNI dg inisial A dinyatakan meninggal akibat luka tusuk, sementara tiga WNI lainnya dirawat di rumah sakit,” demikian disampaikan Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (PWNI-BHI) Kemlu RI Judha Nugraha kepada media, Senin, (4/11/2024).

“WNI yang terbunuh dan terluka adalah WNI overstayer dan diduga merupakan korban perampokan.”

Judha mengungkapkan bahwa KBRI Tokyo telah menghubungi pihak keluarga korban dan berdasarkan data dan foto paspor telah dipastikan oleh pihak keluarga bahwa korban terbunuh adalah benar A.

“Kepolisian Isesaki masih melakukan penyelidikan serta berupaya untuk menangkap pelaku. KBRI Tokyo akan terus berkoordinasi dengan Kepolisian Isesaki, khususnya berkaitan dengan otopsi, rencana pemulangan jenazah A, penanganan WNI yang luka dan proses penegakan hukum,” pungkas Judha.

(Rahman Asmardika)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/18/3182021//ilustrasi-34in_large.jpg
Korut Tembakkan Rudal Balistik ke Laut, Rudal Diduga Jatuh Dekat Wilayah Jepang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/25/3181722//aturan-XNdH_large.jpg
Viral Makanan Indonesia dalam Koper Disita Bandara Jepang, Ini Aturan yang Wajib Diketahui 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/338/3181342//viral-Rv0m_large.jpg
Viral! Warga Baduy Dalam Dibegal 4 Preman di Jakpus, Uang Jutaan Rupiah hingga Madu Dirampok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/18/3179563//ilustrasi-9C5e_large.jpg
Perampokan Museum Louvre, Investigasi Ungkap Keterlibatan Orang Dalam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/337/3179454//penipuan-6UGy_large.jpg
Kesaksian Firman, Orangtua WNI yang Dipaksa Jadi Sindikat Penipuan di Kamboja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/18/3178228//sanae_takaichi-uN0P_large.jpg
Sanae Takaichi Resmi Jadi Perdana Menteri Perempuan Pertama Jepang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement